أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا لها، جاء فيه:"خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة أوكرانية مسيرة".وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و23 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة أستراخان، و3 مسيرات فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومياه بحر آزوف، ومسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وبريانسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات روستوف وتامبوف وفولغوغراد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
