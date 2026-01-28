ٌالقوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260128/ٌالقوات-الروسية-تتصدى-لـ75-مسيرة-أوكرانية-ليلا-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1109713389.html
ٌالقوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
ٌالقوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T04:32+0000
2026-01-28T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109672616_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_7cafbbef0d37357e51939dd89c225f19.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا لها، جاء فيه:"خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة أوكرانية مسيرة".وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و23 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة أستراخان، و3 مسيرات فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومياه بحر آزوف، ومسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وبريانسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات روستوف وتامبوف وفولغوغراد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحرر-نوفوياكوفليفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109681061.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109672616_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7097e1736c4b06f6eed373698b7f6207.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

ٌالقوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

04:32 GMT 28.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدرعة تابع لقوات "الغرب" مزودة برشاش "زي أو 23" الثقيل المضاد للدروع
مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا لها، جاء فيه:"خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 75 طائرة أوكرانية مسيرة".
وأضافت أنه تم تدمير "24 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و23 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة أستراخان، و3 مسيرات فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومياه بحر آزوف، ومسيرتين فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وبريانسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات روستوف وتامبوف وفولغوغراد".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала