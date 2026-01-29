https://sarabic.ae/20260129/الدفاع-الصينية-نقدر-عاليا-النهج-الإيجابي-لروسيا-بشأن-تمديد-الالتزامات-في-معاهدة-نيو-ستارت-1109750195.html
الدفاع الصينية: نقدر عاليا النهج الإيجابي لروسيا بشأن تمديد الالتزامات في معاهدة "نيو ستارت"
الدفاع الصينية: نقدر عاليا النهج الإيجابي لروسيا بشأن تمديد الالتزامات في معاهدة "نيو ستارت"
أعربت وزارة الدفاع الصينية عن تقديرها للنهج الروسي الإيجابي بشأن تمديد الالتزامات بالقيود المنصوص عليها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول وضع المعاهدة: "فيما يتعلق بسؤالكم حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، أود أن أشير إلى أن الصين تقدّر عاليًا الموقف الإيجابي الذي أظهرته روسيا".أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، أن روسيا تدعو إلى حوار استراتيجي شامل وبذل الجهود للحد من خطر الحرب النووية.ووصف ميدفيديف مبادرة روسيا بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"، التي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/ شباط المقبل، بأنها كانت بنّاءة، ولعبت دورا إيجابيًا في مرحلة معينة من التاريخ، وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنتا في عام 2023، نيتهما الاستمرار في الالتزام بالحدود الكمية المركزية للمعاهدة حتى انتهائها في فبراير 2026.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول وضع المعاهدة: "فيما يتعلق بسؤالكم حول معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، أود أن أشير إلى أن الصين تقدّر عاليًا الموقف الإيجابي الذي أظهرته روسيا".
أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، أن روسيا تدعو إلى حوار استراتيجي شامل وبذل الجهود للحد من خطر الحرب النووية.
وقال ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية: "ندعو باستمرار إلى أن يكون أي حوار استراتيجي وكل الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية شاملة"، مشيرًا إلى أن "الجهود المبذولة للحد من المخاطر النووية يجب أن تستند إلى مواقف سياسية بنّاءة عند بناء العلاقات الثنائية في هذا المجال البالغ الأهمية".
ووصف ميدفيديف مبادرة روسيا بشأن معاهدة "ستارت الجديدة"، التي تنتهي صلاحيتها في 5 فبراير/ شباط المقبل، بأنها كانت بنّاءة، ولعبت دورا إيجابيًا في مرحلة معينة من التاريخ، وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، أعلنتا في عام 2023، نيتهما الاستمرار في الالتزام بالحدود الكمية المركزية للمعاهدة حتى انتهائها في فبراير 2026.