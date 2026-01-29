https://sarabic.ae/20260129/الدفاع-الصينية-بكين-مستعدة-لتعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-1109749732.html
الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتبادل الدعم مع روسيا في القضايا التي تمس أهم المصالح المشتركة.
2026-01-29T07:50+0000
2026-01-29T07:50+0000
2026-01-29T07:50+0000
الصين
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العلاقات الصينية بالعالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0f14586742b0e7b855149c7eb56c73ce.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ستعمل مع روسيا على تعزيز التعاون الاستراتيجي وإثراء محتوى التعاون، وكذلك تقديم الدعم القوي المتبادل في القضايا التي تمس أهم المصالح الجوهرية والشواغل لكلا الجانبين".وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".وأوضح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي، أن "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
الصين
أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتبادل الدعم مع روسيا في القضايا التي تمس أهم المصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ستعمل مع روسيا على تعزيز التعاون
الاستراتيجي وإثراء محتوى التعاون، وكذلك تقديم الدعم القوي المتبادل في القضايا التي تمس أهم المصالح الجوهرية والشواغل لكلا الجانبين".
وصرح وزير الدفاع الصيني دونغ جون، يوم الثلاثاء الفائت، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".
وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة
على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".
وبدوره، قال وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.
وأوضح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي، أن "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".