الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتبادل الدعم مع روسيا في القضايا التي تمس أهم المصالح المشتركة. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ستعمل مع روسيا على تعزيز التعاون الاستراتيجي وإثراء محتوى التعاون، وكذلك تقديم الدعم القوي المتبادل في القضايا التي تمس أهم المصالح الجوهرية والشواغل لكلا الجانبين".وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".وأوضح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي، أن "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني

