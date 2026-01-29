الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
https://sarabic.ae/20260129/الدفاع-الصينية-بكين-مستعدة-لتعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-1109749732.html
الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتبادل الدعم مع روسيا في القضايا التي تمس أهم المصالح المشتركة. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T07:50+0000
2026-01-29T07:50+0000
الصين
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العلاقات الصينية بالعالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0f14586742b0e7b855149c7eb56c73ce.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ستعمل مع روسيا على تعزيز التعاون الاستراتيجي وإثراء محتوى التعاون، وكذلك تقديم الدعم القوي المتبادل في القضايا التي تمس أهم المصالح الجوهرية والشواغل لكلا الجانبين".وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".وأوضح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي، أن "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
الدفاع الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

07:50 GMT 29.01.2026
© Photo / Netsonوزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / Netson
أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وتبادل الدعم مع روسيا في القضايا التي تمس أهم المصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، خلال مؤتمر صحفي: "الصين ستعمل مع روسيا على تعزيز التعاون الاستراتيجي وإثراء محتوى التعاون، وكذلك تقديم الدعم القوي المتبادل في القضايا التي تمس أهم المصالح الجوهرية والشواغل لكلا الجانبين".
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
07:25 GMT

وصرح وزير الدفاع الصيني دونغ جون، يوم الثلاثاء الفائت، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".

وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".

وبدوره، قال وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.

وأوضح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي، أن "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
