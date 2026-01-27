عربي
أمساليوم
بث مباشر
الصين مستعدة لتعزيز قدراتها مع روسيا لمواجهة المخاطر والتحديات
صرح وزير الدفاع الصيني دونغ جون، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".
وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".وأضافت أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".وقالت زاخاروفا، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية تكريمًا لوسائل الإعلام الروسية الرائدة: "يقولون إن هذه هي أعلى نقطة وصلت إليها العلاقات الثنائية في تاريخها، لكن بلوغ هذه النقطة لا يعني عدم وجود آفاق أخرى نسعى لبلوغها. إنها موجودة، وعلينا أن نتجاوزها معًا".وأردفت: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة، ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانيةالكرملين يؤكد أهمية موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة لروسيا
صرح وزير الدفاع الصيني دونغ جون، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز قدراتهما المشتركة لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات".
وذكر وزير الدفاع الصيني، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، أن "بكين مستعدة أيضا للعمل مع موسكو، لتحسين آليات التبادل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات، ونقل طاقة إيجابية للأمن والاستقرار العالمي".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الشراكة الروسية الصينية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة".

وأضافت أنه لا شك في أن "العلاقات الثنائية، في ظل التوجيه الحكيم لقادتنا، ستواصل مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة".
وقالت زاخاروفا، خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية تكريمًا لوسائل الإعلام الروسية الرائدة: "يقولون إن هذه هي أعلى نقطة وصلت إليها العلاقات الثنائية في تاريخها، لكن بلوغ هذه النقطة لا يعني عدم وجود آفاق أخرى نسعى لبلوغها. إنها موجودة، وعلينا أن نتجاوزها معًا".
وأردفت: "لا شك أن الشراكة الروسية الصينية على الساحة الدولية ستستمر في لعب دور استقرار مهم في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة، ليس مجرد اضطرابات، بل نوع من حالات الطوارئ المذهلة".
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
الكرملين يؤكد أهمية موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة لروسيا
