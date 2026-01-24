https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-كييف-وأوروبا-تحاولان-تقويض-قضايا-التسوية-الرئيسية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية--1109588012.html
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليتشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف وأوروبا تحاولان تحويل قضايا التسوية... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T12:21+0000
2026-01-24T12:21+0000
2026-01-24T12:21+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال بوليتشوك: "في الوقت نفسه، نعتبر مقترحات الوساطة التي تقدمها الدول الغربية والتي تدعم نظام كييف وتزيد من حدة الصراع غير مقبولة". ووفقاً له، "يجب على الأوكرانيين والأوروبيين التوقف عن وضع العربة أمام الحصان، الأمر الذي يعيق التوصل إلى تسوية".وأكد أن روسيا تُثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية. يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل المحادثات الروسية الأوكرانية بمشالركة الولايات المتحدة في أبو ظبي، وسط مساع دبلوماسية متعددة الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع. الخارجية الروسية: الاتصالات حول أوكرانيا مستمرة على مستويات مختلفةخبير أمريكي: أوروبا بحاجة إلى إقامة حوار مع روسيا
https://sarabic.ae/20260124/موسكو-روسيا-تثمن-المبادرات-الدولية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1109580903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
أكد أليكسي بوليتشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن كييف وأوروبا تحاولان تحويل قضايا التسوية الرئيسية المتعلقة بالواقع الإقليمي والأسباب الجذرية للأزمة.
وقال بوليتشوك: "في الوقت نفسه، نعتبر مقترحات الوساطة التي تقدمها الدول الغربية والتي تدعم نظام كييف وتزيد من حدة الصراع غير مقبولة".
وأضاف: "نرى أن كييف، إلى جانب العواصم الأوروبية، تحاول حاليًا استبدال القضايا الرئيسية المتعلقة بالحقائق الإقليمية والأسباب الجذرية للأزمة بمناقشات حول جوانب مختلفة من إعادة الإعمار بعد النزاع، بما في ذلك الضمانات الأمنية والتعافي الاقتصادي".
ووفقاً له، "يجب على الأوكرانيين والأوروبيين التوقف عن وضع العربة أمام الحصان، الأمر الذي يعيق التوصل إلى تسوية".
وأكد أن روسيا تُثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كلٌ من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتُعرب عن امتنانها لجميع من ساهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل المحادثات الروسية الأوكرانية بمشالركة الولايات المتحدة في أبو ظبي، وسط مساع دبلوماسية متعددة الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراع.