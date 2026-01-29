https://sarabic.ae/20260129/شي-جين-بينغ-الصين-لن-تشكل-أي-تهديد-لدول-أخرى-مهما-بلغت-من-القوة-والتطور-1109749239.html
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، بأن الصين لن تكون مصدر تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بكين: "الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور".وحول تعزيز الحوار بين الصين وبريطانيا، قال شي جين بينغ: "في ظل البيئة الدولية الحالية المعقدة وغير المستقرة، يجب على الصين والمملكة المتحدة، العضوتين الدائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعزيز الحوار والتعاون للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية في كلا البلدين".وكتب دميترييف على منصة "إكس"، تعليقًا على منشور لوسيلة إعلام أوروبية بشأن زيارة ستارمر إلى الصين وآماله في تجنّب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الرحلة: "كير ستارمر لا يعرف كيف يمشي على حد السكين، ولا حتى كيف يمشي فحسب. هو لا يعرف كيف يحارب عصابات المغتصبين من البيدوفيليين ولا الجريمة بين المهاجرين".روبوت صيني يتنبأ بالأعاصير قبل موعدها بساعاتروبيو: الولايات المتحدة ليست في حرب مع فنزويلا ولا تعتزم احتلالها
