شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور

07:25 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Selim Chtaytiرئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Selim Chtayti
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، بأن الصين لن تكون مصدر تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور.
وقال شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بكين: "الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور".
وحول تعزيز الحوار بين الصين وبريطانيا، قال شي جين بينغ: "في ظل البيئة الدولية الحالية المعقدة وغير المستقرة، يجب على الصين والمملكة المتحدة، العضوتين الدائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعزيز الحوار والتعاون للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية في كلا البلدين".
الأعاصير في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
مجتمع
روبوت صيني يتنبأ بالأعاصير قبل موعدها بساعات
أمس, 17:40 GMT

اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين ينبغي أن يُتوقع منها "كارثة" ورد فعل حاد من جانب الولايات المتحدة.

وكتب دميترييف على منصة "إكس"، تعليقًا على منشور لوسيلة إعلام أوروبية بشأن زيارة ستارمر إلى الصين وآماله في تجنّب انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الرحلة: "كير ستارمر لا يعرف كيف يمشي على حد السكين، ولا حتى كيف يمشي فحسب. هو لا يعرف كيف يحارب عصابات المغتصبين من البيدوفيليين ولا الجريمة بين المهاجرين".
