روبوت صيني يتنبأ بالأعاصير قبل موعدها بساعات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
جاء ذلك في إطار مشروع علمي يتيح إنذارات مبكرة أسرع وأكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ونقلت الصحيفة عن داي كواي، الباحث في قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، قوله إن هذا النموذج يمثل تقدما كبيرا في مراقبة الغلاف الجوي والإنذار المبكر بالطقس القاسي، مشيرا إلى أنه يعزز الجاهزية الإقليمية لمواجهة الكوارث ويسهم في تحسين سرعة الاستجابة.وأوضح الباحثون أن النموذج المعروف باسم "نموذج الانتشار العميق لبيانات الأقمار الصناعية"، يعد أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم يستخدم بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ الفوري بالعواصف الرعدية وتوقع الأمطار الغزيرة قبل أربع ساعات من وقوعها.ونشرت نتائج الدراسة الشهر الماضي عبر الإنترنت، بمشاركة باحثين من الجامعة ومؤسسات صينية عدة، من بينها هيئات الأرصاد الجوية الوطنية، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تقنيات التنبؤ بالطقس والحد من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.
طور باحثون صينيون نموذجا رائدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ بالعواصف والأعاصير قبل نحو أربع ساعات من حدوثها.
جاء ذلك في إطار مشروع علمي يتيح إنذارات مبكرة أسرع وأكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.
ونقلت الصحيفة عن داي كواي، الباحث في قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، قوله إن هذا النموذج يمثل تقدما كبيرا في مراقبة الغلاف الجوي والإنذار المبكر بالطقس القاسي، مشيرا إلى أنه يعزز الجاهزية الإقليمية لمواجهة الكوارث ويسهم في تحسين سرعة الاستجابة.
وأوضح الباحثون أن النموذج المعروف باسم "نموذج الانتشار العميق لبيانات الأقمار الصناعية"، يعد أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم يستخدم بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ الفوري بالعواصف الرعدية وتوقع الأمطار الغزيرة قبل أربع ساعات من وقوعها.
ونشرت نتائج الدراسة الشهر الماضي عبر الإنترنت، بمشاركة باحثين من الجامعة ومؤسسات صينية عدة، من بينها هيئات الأرصاد الجوية الوطنية، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تقنيات التنبؤ بالطقس والحد من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.
