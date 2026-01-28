https://sarabic.ae/20260128/روبوت-صيني-يتنبأ-بالأعاصير-قبل-موعدها-بساعات-1109734626.html
روبوت صيني يتنبأ بالأعاصير قبل موعدها بساعات
سبوتنيك عربي
طور باحثون صينيون نموذجا رائدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ بالعواصف والأعاصير قبل نحو أربع ساعات من حدوثها. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109735559_13:0:1670:932_1920x0_80_0_0_e86fd23415f526c7a8ad8940d596c672.jpg
جاء ذلك في إطار مشروع علمي يتيح إنذارات مبكرة أسرع وأكثر دقة مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.ونقلت الصحيفة عن داي كواي، الباحث في قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، قوله إن هذا النموذج يمثل تقدما كبيرا في مراقبة الغلاف الجوي والإنذار المبكر بالطقس القاسي، مشيرا إلى أنه يعزز الجاهزية الإقليمية لمواجهة الكوارث ويسهم في تحسين سرعة الاستجابة.وأوضح الباحثون أن النموذج المعروف باسم "نموذج الانتشار العميق لبيانات الأقمار الصناعية"، يعد أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم يستخدم بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ الفوري بالعواصف الرعدية وتوقع الأمطار الغزيرة قبل أربع ساعات من وقوعها.ونشرت نتائج الدراسة الشهر الماضي عبر الإنترنت، بمشاركة باحثين من الجامعة ومؤسسات صينية عدة، من بينها هيئات الأرصاد الجوية الوطنية، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تقنيات التنبؤ بالطقس والحد من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة.
الصين
