روبيو: الولايات المتحدة ليست في حرب مع فنزويلا ولا تعتزم احتلالها

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لديها 3 أهداف تريد تحقيقها في فنزويلا هي الاستقرار والتعافي والانتقال إلى وضع فيه حرية وديمقراطية وصوت... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في إفادة أمام مجلس الشيوخ حول العمليات الأمريكية في فنزويلا، اليوم الأربعاء، قال فيها إن بلاده لا تخوض حربا مع فنزويلا ولا تعتزم احتلالها، مضيفا: "لا توجد قوات أمريكية على أراضيها"، بحسب وسائل إعلام أمريكية".وتابع: "الوضع في فنزويلا يتحسن بعد العملية الأمريكية ضد مادورو والتطور الإيجابي سيستمر"، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بتحويل دول أمريكا اللاتينية إلى قواعد لأعدائها.وأردف: "السلطات الفنزويلية وعدت بوقف توريد النفط إلى كوبا"، مشيرا إلى أن واشنطن لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد السلطات الفنزويلية لضمان "أقصى درجات التعاون" مع الولايات المتحدة".وقال ماركو روبيو: "الولايات المتحدة تنوي استخدام آلية تراخيص وزارة الخزانة للسماح للشركات الأمريكية بالعمل في فنزويلا والمساهمة في استقرار الوضع في البلاد".وفي 3 يناير 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.ونقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، إن فنزويلا ستمضي قدما نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون، مضيفة: "نؤكد للفنزويليين أننا ستواصل تقييم الحالات ونتقدم في عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2025".

