https://sarabic.ae/20260126/رئيسة-فنزويلا-بالإنابة-تنتقد-الضغوط-الأمريكية-كفى-أوامر-من-واشنطن-1109634133.html
رئيسة فنزويلا بالإنابة تنتقد الضغوط الأمريكية: كفى أوامر من واشنطن
رئيسة فنزويلا بالإنابة تنتقد الضغوط الأمريكية: كفى أوامر من واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، أنها "سئمت من أوامر واشنطن"، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية التي مورست عليها منذ الغارات الجوية واحتجاز الرئيس... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T06:54+0000
2026-01-26T06:54+0000
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_6541f2c32e2c1fbeca48f2beadd0032e.jpg
وقالت رودريغيز، في خطاب ألقته أمام عمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية: "كفى أوامر من واشنطن على السياسيين في فنزويلا".وتابعت رودريغز: "لسنا خائفين، لأن ما يجب أن يوحدنا كشعب هو ضمان السلام والاستقرار لهذا البلد"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأضافت أن "فنزويلا لم تتخيل قط أن تتعرض عاصمة في أمريكا الجنوبية لهجوم عسكري من قوة أجنبية"، في إشارة إلى حادثة 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما هاجمت القوات الأمريكية كاراكاس واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته بالقوة.وفي 3 يناير الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي الـ5 من الشهر الجاري، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة بالإنابة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي. كما دعت بكين، عقب موسكو، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20260124/ترامب-يزعم-استخدام-سلاح-سري-في-مهاجمة-فنزويلا-واحتجاز-مادورو-1109592785.html
https://sarabic.ae/20260111/أول-تعليق-لمادورو-من-سجنه-فيديو-1109117504.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_31:0:1364:1000_1920x0_80_0_0_eb04a65113ede1faf94389134dbb949e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيسة فنزويلا بالإنابة تنتقد الضغوط الأمريكية: كفى أوامر من واشنطن

06:54 GMT 26.01.2026
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloriaرئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز
رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria
تابعنا عبر
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، أنها "سئمت من أوامر واشنطن"، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية التي مورست عليها منذ الغارات الجوية واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت رودريغيز، في خطاب ألقته أمام عمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية: "كفى أوامر من واشنطن على السياسيين في فنزويلا".

وأردفت: "دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلًا من القوى الأجنبية".

وتابعت رودريغز: "لسنا خائفين، لأن ما يجب أن يوحدنا كشعب هو ضمان السلام والاستقرار لهذا البلد"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وأضافت أن "فنزويلا لم تتخيل قط أن تتعرض عاصمة في أمريكا الجنوبية لهجوم عسكري من قوة أجنبية"، في إشارة إلى حادثة 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما هاجمت القوات الأمريكية كاراكاس واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو، وزوجته بالقوة.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
ترامب يزعم استخدام "سلاح سري" في مهاجمة فنزويلا واحتجاز مادورو
24 يناير, 15:24 GMT
وفي 3 يناير الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبالٍ نيابةً عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
أول تعليق لمادورو من سجنه.. فيديو
11 يناير, 09:14 GMT
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي الـ5 من الشهر الجاري، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة بالإنابة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي. كما دعت بكين، عقب موسكو، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
