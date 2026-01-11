عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوغوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أول تعليق لمادورو من سجنه.. فيديو
أول تعليق لمادورو من سجنه.. فيديو
وقال مادورو إنه بخير، وفقا لتصريحات نجله، نيكولاس مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية.وأوضح غيرا في مقطع مصور له، مساء أمس السبت، أن المحامين أبلغوه بأن والده قوي، ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين، نحن بخير، نحن مقاتلون"، في إشارة أيضا إلى زوجته، سيليا فلوريس.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
تابعنا عبر
بعث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أول رسالة من داخل سجنه في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بعد مرور أسبوع من إمساك الجيش الأمريكي به هو زوجته ضمن عملية قوبلت بإدانات دولية.
وقال مادورو إنه بخير، وفقا لتصريحات نجله، نيكولاس مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية.
وأوضح غيرا في مقطع مصور له، مساء أمس السبت، أن المحامين أبلغوه بأن والده قوي، ونقل عنه قوله: "نحن لسنا حزينين، نحن بخير، نحن مقاتلون"، في إشارة أيضا إلى زوجته، سيليا فلوريس.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا
9 يناير, 20:19 GMT
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
