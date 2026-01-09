https://sarabic.ae/20260109/فيدان-أمريكا-عرضت-على-مادورو-اللجوء-إلى-أي-مكان-في-العالم-قبل-الهجوم-على-فنزويلا-1109072987.html

فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا

فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأن أمريكا عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مغادرة البلاد والتوجه إلى "أي مكان في العالم"، قبل بدء... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" التركية: "بحسب علمنا، فإن أمريكا أرسلت عرضًا إلى مادورو على شكل "يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريده"، لكننا لم نتلق أي سؤال أو عرض يتعلق بقدوم مادورو إلى تركيا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

