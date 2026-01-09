عربي
أمساليوم
بث مباشر
فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا
فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأن أمريكا عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مغادرة البلاد والتوجه إلى "أي مكان في العالم"، قبل بدء... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" التركية: "بحسب علمنا، فإن أمريكا أرسلت عرضًا إلى مادورو على شكل "يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريده"، لكننا لم نتلق أي سؤال أو عرض يتعلق بقدوم مادورو إلى تركيا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
فيدان: أمريكا عرضت على مادورو اللجوء إلى أي مكان في العالم قبل الهجوم على فنزويلا

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأن أمريكا عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مغادرة البلاد والتوجه إلى "أي مكان في العالم"، قبل بدء عمليتها العسكرية لاحتجازه، إلا أن "أنقرة لم تتلق أي طلبات رسمية لقبولها آنذاك"، وفق تعبيره.
وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" التركية: "بحسب علمنا، فإن أمريكا أرسلت عرضًا إلى مادورو على شكل "يمكنك الذهاب إلى أي مكان تريده"، لكننا لم نتلق أي سؤال أو عرض يتعلق بقدوم مادورو إلى تركيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ضربات أمريكية تستهدف عدة مناطق في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
إعلام: فريق من الخارجية الأمريكية يتوجه إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة في كاراكاس
16:44 GMT
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
