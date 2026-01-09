https://sarabic.ae/20260109/إعلام-فريق-من-الخارجية-الأمريكية-يتوجه-إلى-فنزويلا-لإعادة-فتح-السفارة-في-كاراكاس-1109068703.html

إعلام: فريق من الخارجية الأمريكية يتوجه إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة في كاراكاس

إعلام: فريق من الخارجية الأمريكية يتوجه إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة في كاراكاس

سبوتنيك عربي

ذكرت شبكة تلفزيون أمريكية أن فريقا دبلوماسيا وأمنيا أمريكيا قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، اليوم الجمعة، في أول زيارة رسمية من نوعها، منذ احتجاز الرئيس... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T16:44+0000

2026-01-09T16:44+0000

2026-01-09T16:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108851707_0:14:492:291_1920x0_80_0_0_4a81f268fee8458a65c1f5db8109622b.jpg

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بأن الوفد يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين من وحدة الشؤون الخاصة بفنزويلا، مقرها في السفارة الأمريكية لدى بوغوتا (كولومبيا)، إلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كولومبيا جون ماكنمارا.وأوضح المسؤول أن "هناك مناقشات جارية حول عقد اجتماعات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والقيادة السياسية الفنزويلية الحالية، إلا أن هذه الاجتماعات غير متوقعة خلال الزيارة الحالية".وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية لدى كاراكاس مغلقة منذ عام 2019، عندما قطعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو العلاقات الدبلوماسية مع إدارة ترامب الأولى، ردًا على اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.وسحبت الولايات المتحدة دبلوماسييها وعلّقت جميع الأنشطة في السفارة آنذاك، وانتقلت وحدة الشؤون الفنزويلية للعمل من بوغوتا.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

https://sarabic.ae/20260109/القيادة-الأمريكية-الجنوبية-تعلن-احتجاز-ناقلة-نفط-جديدة-أبحرت-من-فنزويلا-1109061916.html

https://sarabic.ae/20260109/الصين-نواصل-دعم-فنزويلا-في-الدفاع-عن-سيادتها-1109052184.html

https://sarabic.ae/20260109/ترامب-يلغي-الموجة-الثانية-من-الهجوم-على-فنزويلا-بسبب-التعاون-بين-البلدين-1109050290.html

الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, أخبار العالم الآن