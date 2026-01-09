القيادة الأمريكية الجنوبية تعلن احتجاز ناقلة نفط جديدة أبحرت من فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة الأمريكية الجنوبية تعلن احتجاز ناقلة نفط جديدة أبحرت من فنزويلا
أعلنت القيادة الأمريكية الجنوبية، اليوم الجمعة في بيان، عن تنفيذ عملية احتجاز لناقلة النفط "أولينا" في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، وذلك في إطار عملية "ساوثيرن سبير" المستمرة لـ"مكافحة الأنشطة غير المشروعة وفرض العقوبات على صادرات النفط الفنزويلي"، بحسب زعمها.
وأفاد البيان الرسمي، الذي نشرته القيادة على منصة "إكس"، بأن "قوات مشتركة متعددة الوكالات، تضم مشاة البحرية الأمريكية وبحارة من مجموعة العمل المشتركة "ساوثيرن سبير"، وبدعم من وزارة الأمن الداخلي، انطلقت من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" في عملية فجرية، وقامت بتوقيف الناقلة دون وقوع أي حوادث أو مقاومة"، وفق تعبيرها.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الصين: نواصل دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها
11:21 GMT

وأكد البيان أن "هذه العملية ترسل رسالة واضحة مرة أخرى: لا ملاذ آمنا للمجرمين"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الإجراءات الاحتجازية مدعومة بالقوة الكاملة لمجموعة الاستعداد البرمائية التابعة للبحرية الأمريكية، والتي تشمل السفن الجاهزة والفتاكة، "يو إس إس إيو جيما"، "يو إس إس سان أنطونيو"، و"يو إس إس فورت لودرديل".

ووصفت القيادة الجنوبية الأمريكية عملية "ساوثيرن سبير"، بأنها "ثابتة العزم على مهمتها في الدفاع عن الوطن الأمريكي، من خلال وضع حد للأنشطة غير المشروعة واستعادة الأمن في نصف الكرة الغربي"، وفق زعمها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ترامب يلغي "الموجة الثانية" من الهجوم على فنزويلا بسبب "التعاون" بين البلدين
09:57 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
برلماني أوروبي: عملية واشنطن في فنزويلا تكشف ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي
08:13 GMT
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
