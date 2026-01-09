https://sarabic.ae/20260109/-برلماني-أوروبي-عملية-واشنطن-في-فنزويلا-تكشف-ازدواجية-المعايير-لدى-الاتحاد-الأوروبي-1109047978.html

برلماني أوروبي: عملية واشنطن في فنزويلا تكشف ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي

اعتبر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني، تيري مارياني، أن العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في فنزويلا واحتجاز الرئيس الفنزويلي...

وقال مارياني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه (العملية الأمريكية في فنزويلا) خير مثال على ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي".واعتبر مارياني أن القانون الدولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس مبدأً، بل مجرد ذريعة تُستخدم ضد الخصوم الجيوسياسيين.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

