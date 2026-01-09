عربي
أمساليوم
بث مباشر
برلماني أوروبي: عملية واشنطن في فنزويلا تكشف ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي
برلماني أوروبي: عملية واشنطن في فنزويلا تكشف ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني، تيري مارياني، أن العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في فنزويلا واحتجاز الرئيس الفنزويلي... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال مارياني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه (العملية الأمريكية في فنزويلا) خير مثال على ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي".واعتبر مارياني أن القانون الدولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس مبدأً، بل مجرد ذريعة تُستخدم ضد الخصوم الجيوسياسيين.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
اعتبر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني، تيري مارياني، أن العملية العسكرية التي نفذتها واشنطن في فنزويلا واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوضحان سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في ازدواجية المعايير.
وقال مارياني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه (العملية الأمريكية في فنزويلا) خير مثال على ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي".

وأوضح مارياني أنه عندما نشهد تحركا روسيا ضد أوكرانيا تستشهد المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بالقانون الدولي وتجعل من مزاعمها "الأساس الأخلاقي والقانوني للعقوبات". ولكن "عندما تعلن واشنطن عزمها "إدارة" فنزويلا لفترة انتقالية غير محددة واستغلال مواردها بشكل صريح، تصمت هذه المؤسسات (الاتحاد الأوروبي) نفسها فجأة، أو حتى تبدي تساهلًا. لا استنكار لا تهديدات بالعقوبات".

Opposition leader Maria Corina Machado addresses supporters during a protest against President Nicolas Maduro the day before his inauguration for a third term in Caracas, Venezuela, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
03:29 GMT
واعتبر مارياني أن القانون الدولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس مبدأً، بل مجرد ذريعة تُستخدم ضد الخصوم الجيوسياسيين.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والتي أدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، بعد الهجمات الأمريكية على البلاد واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس
01:33 GMT

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".

كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
