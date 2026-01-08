https://sarabic.ae/20260108/ترامب-لا-أخطط-للعفو-عن-مادورو-1109043175.html

ترامب: لا أخطط للعفو عن مادورو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لا يخطط لمنح العفو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت الصحيفة أن ترامب أشار أيضا إلى أنه لا ينوي منح العفو لعدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم مادورو، بالإضافة إلى مغني الراب شون كومبز (Diddy) المدان بالاتجار بالبشر، والسناتور السابق عن نيوجيرسي روبرت مينينديز، ومؤسس بورصة العملات الرقمية المفلسة FTX، سام بانكمان-فريد.وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة إن الولايات المتحدة تتوقع أن تحافظ على الإشراف المباشر على فنزويلا لفترة ممتدة، مما يشير إلى أن دور واشنطن في إدارة البلاد وإدارة مواردها النفطية سيستمر “أطول بكثير” من سنة واحدة. ورفض ترامب تحديد جدول زمني محدد لمدة بقاء الولايات المتحدة في موقع القيادة هناك، وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الفترة ستستمر أشهراً أو سنة، أجاب: “أعتقد أنها ستكون أطول بكثير”، مضيفاً أن السلطات الفنزويلية الانتقالية “تزودنا بكل ما نراه ضرورياً”.ورغم هذه الخطط، امتنع ترامب عن تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات في فنزويلا، كما تجنّب توضيح سبب اعتراف إدارته بديلسي رودريغيز، الحليفة لمادورو، كرئيسة انتقالية بدلاً من دعم شخصيات المعارضة. لكنه أشار إلى أن الإدارة في “اتصالات مستمرة” مع رودريغيز عبر روبيو.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

