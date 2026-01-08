ترامب: لا أخطط للعفو عن مادورو

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لا يخطط لمنح العفو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب أن الإدارة تخطط لاستخراج وبيع النفط الفنزويلي مع تحويل العائدات إلى داخل البلاد. وقال: "سنعيد بناء فنزويلا بطريقة مربحة للغاية"، موضحاً أن الولايات المتحدة ستستخدم النفط الفنزويلي لخفض الأسعار العالمية وتوجيه الإيرادات لتلبية احتياجات فنزويلا.
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لا يخطط لمنح العفو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأضافت الصحيفة أن ترامب أشار أيضا إلى أنه لا ينوي منح العفو لعدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم مادورو، بالإضافة إلى مغني الراب شون كومبز (Diddy) المدان بالاتجار بالبشر، والسناتور السابق عن نيوجيرسي روبرت مينينديز، ومؤسس بورصة العملات الرقمية المفلسة FTX، سام بانكمان-فريد.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الداخلية الفنزويلية: مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي وقتل 100 شخص بينهم مدنيون
02:59 GMT
وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة إن الولايات المتحدة تتوقع أن تحافظ على الإشراف المباشر على فنزويلا لفترة ممتدة، مما يشير إلى أن دور واشنطن في إدارة البلاد وإدارة مواردها النفطية سيستمر “أطول بكثير” من سنة واحدة.
ورفض ترامب تحديد جدول زمني محدد لمدة بقاء الولايات المتحدة في موقع القيادة هناك، وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الفترة ستستمر أشهراً أو سنة، أجاب: “أعتقد أنها ستكون أطول بكثير”، مضيفاً أن السلطات الفنزويلية الانتقالية “تزودنا بكل ما نراه ضرورياً”.
وأضاف ترامب أن الإدارة تخطط لاستخراج وبيع النفط الفنزويلي مع تحويل العائدات إلى داخل البلاد. وقال: “سنعيد بناء فنزويلا بطريقة مربحة للغاية”، موضحاً أن الولايات المتحدة ستستخدم النفط الفنزويلي لخفض الأسعار العالمية وتوجيه الإيرادات لتلبية احتياجات فنزويلا.
ورغم هذه الخطط، امتنع ترامب عن تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات في فنزويلا، كما تجنّب توضيح سبب اعتراف إدارته بديلسي رودريغيز، الحليفة لمادورو، كرئيسة انتقالية بدلاً من دعم شخصيات المعارضة. لكنه أشار إلى أن الإدارة في “اتصالات مستمرة” مع رودريغيز عبر روبيو.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
