الداخلية الفنزويلية: مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي وقتل 100 شخص بينهم مدنيون

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، اليوم الخميس، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي، بينما قتل 100 شخص بينهم مدنيون. 08.01.2026
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن كابيلو قوله إن "100 شخص لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي بينهم مدنيون".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
02:59 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 08.01.2026)
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، اليوم الخميس، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته أصيبا في الهجوم الأمريكي، بينما قتل 100 شخص بينهم مدنيون.
ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن كابيلو قوله إن "100 شخص لقوا حتفهم في الهجوم الأمريكي بينهم مدنيون".
وأضاف أن زوجة الرئيس مادورو، سيليا فلوريس، التي اعتقلت معه، أصيبت بجرح في الرأس خلال الهجوم الأمريكي، بينما أصيب مادورو بجرح في ساقه.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا
أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.