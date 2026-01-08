https://sarabic.ae/20260108/الرئيسة-الفنزويلية-بالوكالة-الهجوم-الأمريكي-أفسد-العلاقات-بين-البلدين-بشكل-غير-مسبوق-1109006398.html

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات بين البلدين بشكل غير مسبوق

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات بين البلدين بشكل غير مسبوق

سبوتنيك عربي

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الخميس، إن الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، بعد اعتقال القوات الأمريكية... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T01:49+0000

2026-01-08T01:49+0000

2026-01-08T05:05+0000

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103942/90/1039429064_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_6f8005f2b18a5ca452b24c5243d0ae8d.jpg

وقالت رودريغيز، خلال اجتماع مع المشرعين، إن هجوم القوات الأمريكية الذي هدف إلى الإطاحة بسلفها قد ترك "لطخة" في العلاقات بين البلدين، لكنها دافعت عن الخطط لبيع النفط إلى الولايات المتحدة.وأضافت رودريغيز: "هناك لطخة على علاقاتنا لم يحدث مثلها في تاريخنا".كما صرحت رودريغيز، بأن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة، قائلة: "لطالما كانت فكرة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال العالمي قائمة. فنزويلا منفتحة على علاقات طاقة تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يُحدد التفاعل الاقتصادي بعقود تجارية. هذا هو موقفنا".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

https://sarabic.ae/20260107/ترامب-فنزويلا-ستقوم-بشراء-منتجات-أمريكية-الصنع-فقط-بموجب-صفقة-النفط-الجديدة-1109004640.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن