الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين للولايات المتحدة ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين للولايات المتحدة ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو

أكّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، الخميس أن بلادها "ليست خاضعة" للولايات المتحدة بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 كانون...

وقالت رودريغيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مذكرة "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختطف"، مضيفة: "هنا، لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن".وأضافت رودريغيز: "لن نرتاح حتى يعود الرئيس مادورو والسيدة الأولى إلى الوطن".وتفيد الأرقام الرسمية بأن 100 شخص على الأقل قتلوا خلال الهجوم.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

