ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/ترامب-أتطلع-إلى-لقاء-المعارضة-الفنزويلية-ماتشادو-في-الولايات-المتحدة-الأسبوع-المقبل-1109044989.html
ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، ستصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه يتطلع إلى... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T03:29+0000
2026-01-09T04:38+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109045206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_840284d0b9a308a3637e42142b2812bd.jpg
وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لمقابلتها (ماتشادو) وما إذا كان سيقبل جائزة نوبل منها، قائلا: "إنها شخصية لطيفة للغاية... علمت أنها ستأتي الأسبوع المقبل، وأتطلع إلى لقائها. سمعت انها ترغب في القيام بذلك. سيكون ذلك شرفا عظيما لي".ومنحت جائزة "نوبل للسلام" لعام 2025 للسياسية الفنزويلية المعارضة كورينا ماتشادو، تقديرا لجهودها الدؤوبة المزعومة في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260109/الرئيسة-الفنزويلية-بالوكالة-لسنا-خاضعين-للولايات-المتحدة-ولن-نرتاح-حتى-عودة-الرئيس-مادورو-1109044179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109045206_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8132f163dbc4922120b79364cd6a12c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, رئاسة فنزويلا

ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

03:29 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 09.01.2026)
© AP Photo / Matias DelacroixOpposition leader Maria Corina Machado addresses supporters during a protest against President Nicolas Maduro the day before his inauguration for a third term in Caracas, Venezuela, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)
Opposition leader Maria Corina Machado addresses supporters during a protest against President Nicolas Maduro the day before his inauguration for a third term in Caracas, Venezuela, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، ستصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه يتطلع إلى لقائها.
وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لمقابلتها (ماتشادو) وما إذا كان سيقبل جائزة نوبل منها، قائلا: "إنها شخصية لطيفة للغاية... علمت أنها ستأتي الأسبوع المقبل، وأتطلع إلى لقائها. سمعت انها ترغب في القيام بذلك. سيكون ذلك شرفا عظيما لي".
ومنحت جائزة "نوبل للسلام" لعام 2025 للسياسية الفنزويلية المعارضة كورينا ماتشادو، تقديرا لجهودها الدؤوبة المزعومة في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والتي أدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، بعد الهجمات الأمريكية على البلاد واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس
01:33 GMT
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала