ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

ترامب: أتطلع إلى لقاء المعارضة الفنزويلية ماتشادو في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو، ستصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه يتطلع إلى...

وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لمقابلتها (ماتشادو) وما إذا كان سيقبل جائزة نوبل منها، قائلا: "إنها شخصية لطيفة للغاية... علمت أنها ستأتي الأسبوع المقبل، وأتطلع إلى لقائها. سمعت انها ترغب في القيام بذلك. سيكون ذلك شرفا عظيما لي".ومنحت جائزة "نوبل للسلام" لعام 2025 للسياسية الفنزويلية المعارضة كورينا ماتشادو، تقديرا لجهودها الدؤوبة المزعومة في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

