الصين: نواصل دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن بلادها ستواصل دعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وضمان الأمن القومي. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عزم بكين دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، وضمان أمنها القومي.وقالت في بيان صحفي لها إنه "بغض النظر عن الوضع السياسي في فنزويلا، فإن استعداد الصين لتعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز التنمية الثنائية سيبقى دون تغيير".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
