ترامب يزعم استخدام "سلاح سري" في مهاجمة فنزويلا واحتجاز مادورو
ترامب يزعم استخدام "سلاح سري" في مهاجمة فنزويلا واحتجاز مادورو
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن سلاحا سريا جديدا، كان أساسيا في العملية الأمريكية، التي أسفرت عن الإمساك بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو،... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
وأشار ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إلى أن السلاح يحمل اسم "المُربك"، لافتا إلى أنه "عطّل معدات العدو" عندما هبطت المروحيات الأمريكية في كاراكاس في 3 يناير/ كانون الثاني للإمساك بمادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بتهم فيدرالية تتعلق بالمخدرات والأسلحة، دون أن يفقد أي أمريكي حياته.وقال ترامب خلال مقابلة حصرية في المكتب البيضاوي: "المُربك".. لا يُسمح لي بالتحدث عنه".وأضاف الرئيس الأمريكي: "أود ذلك بشدة"، قبل أن يؤكد استخدامه في العملية السرية.ويتواجد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حاليا في سجن فيدرالي في بروكلين بالولايات المتحدة، بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تتولى نائبته السابقة، ديلسي رودريغيز، منصب الرئيس المؤقت لفنزويلا.
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن سلاحا سريا جديدا، كان أساسيا في العملية الأمريكية، التي أسفرت عن الإمساك بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال الشهر الجاري.
وأشار ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية إلى أن السلاح يحمل اسم "المُربك"، لافتا إلى أنه "عطّل معدات العدو" عندما هبطت المروحيات الأمريكية في كاراكاس في 3 يناير/ كانون الثاني للإمساك بمادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بتهم فيدرالية تتعلق بالمخدرات والأسلحة، دون أن يفقد أي أمريكي حياته.
وقال ترامب خلال مقابلة حصرية في المكتب البيضاوي: "المُربك".. لا يُسمح لي بالتحدث عنه".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أود ذلك بشدة"، قبل أن يؤكد استخدامه في العملية السرية.
ويتواجد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حاليا في سجن فيدرالي في بروكلين بالولايات المتحدة، بانتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تتولى نائبته السابقة، ديلسي رودريغيز، منصب الرئيس المؤقت لفنزويلا.