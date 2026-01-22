https://sarabic.ae/20260122/النواب-الأمريكي-يرفض-تقييد-صلاحيات-ترامب-العسكرية-تجاه-فنزويلا-1109542215.html

"النواب الأمريكي" يرفض تقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا

"النواب الأمريكي" يرفض تقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا

أسقط مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قرار كان من شأنه تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق باستخدام القوة ضد...

ووفق ما أظهره البث المباشر للجلسة، فقد أظهرت نتائج التصويت أن مشروع القرار حظي بتأييد 215 نائبًا، بينما صوّت العدد نفسه ضده، وهو ما أدى تلقائيًا إلى رفضه وفق القواعد الإجرائية المعمول بها في مجلس النواب.وكانت هذه الخطوة قد سبقتها مواجهة مماثلة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث استخدم نائب الرئيس جيه دي فانس صوته المرجّح لإسقاط القرار نفسه.ويعود مشروع القرار إلى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، حين قُدّم إلى مجلس الشيوخ، وينص على إلزام الرئيس الأمريكي بوقف استخدام القوات العسكرية في أي أعمال قتالية على الأراضي الفنزويلية أو ضدها، ما لم تكن تلك العمليات نتيجة إعلان حرب رسمي من الكونغرس أو مستندة إلى تفويض خاص باستخدام القوة العسكرية.وفي 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي 5 يناير/كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي. كما دعت بكين، عقب موسكو، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

