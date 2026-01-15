الشيوخ الأمريكي يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الشيوخ الأمريكي يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا
الشيوخ الأمريكي يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا
عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قرار كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية في فنزويلا دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أن مارس الرئيس الجمهوري ضغوطًا على أعضاء في حزبه كانوا قد أيدوا المشروع.
وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50 لصالح نقطة نظام جمهورية لإسقاط مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعد أن صوّت 3 فقط من الجمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين للمضي قدمًا في مناقشته، فيما حضر نائب الرئيس جي دي فانس إلى مبنى الكابيتول لكسر التعادل.
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إجراء اتصال مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة
أمس, 22:16 GMT
وكان معارضو القرار قد جادلوا بأنه لا ينبغي المضي فيه لأن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليًا عمليات عسكرية على الأرض في فنزويلا، وذلك بعد أن دخلت القوات الأمريكية كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن ولاية داكوتا الجنوبية، أثناء افتتاحه جلسة المجلس الأربعاء: "نحن لا نجري حاليًا عمليات عسكرية هناك. الديمقراطيون يطرحون هذا المشروع لأن هستيريا معاداة ترامب لديهم لا تعرف حدودًا".
وعكست نتائج التصويت المتقاربة قلقًا داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، بشأن السياسة الخارجية لترامب، وتزايد الدعم لفكرة أن يكون للكونغرس، وليس للرئيس، سلطة إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب، كما ينص عليه الدستور الأمريكي.
وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا لسنوات، ووجّه رسائل إلى الإيرانيين المحتجين على حكومتهم قائلًا إن "المساعدة في الطريق"، كما هدّد باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند، وهي إقليم تابع لدولة الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.
