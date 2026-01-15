https://sarabic.ae/20260115/الشيوخ-الأمريكي-يسقط-قرارا-يمنع-ترامب-من-أي-عمل-عسكري-في-فنزويلا-1109252922.html
الشيوخ الأمريكي يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا
وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50 لصالح نقطة نظام جمهورية لإسقاط مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعد أن صوّت 3 فقط من الجمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين للمضي قدمًا في مناقشته، فيما حضر نائب الرئيس جي دي فانس إلى مبنى الكابيتول لكسر التعادل.وكان معارضو القرار قد جادلوا بأنه لا ينبغي المضي فيه لأن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليًا عمليات عسكرية على الأرض في فنزويلا، وذلك بعد أن دخلت القوات الأمريكية كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن ولاية داكوتا الجنوبية، أثناء افتتاحه جلسة المجلس الأربعاء: "نحن لا نجري حاليًا عمليات عسكرية هناك. الديمقراطيون يطرحون هذا المشروع لأن هستيريا معاداة ترامب لديهم لا تعرف حدودًا".وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا لسنوات، ووجّه رسائل إلى الإيرانيين المحتجين على حكومتهم قائلًا إن "المساعدة في الطريق"، كما هدّد باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند، وهي إقليم تابع لدولة الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.
عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قرار كان من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية في فنزويلا دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أن مارس الرئيس الجمهوري ضغوطًا على أعضاء في حزبه كانوا قد أيدوا المشروع.
وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50 لصالح نقطة نظام جمهورية لإسقاط مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعد أن صوّت 3 فقط من الجمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين للمضي قدمًا في مناقشته، فيما حضر نائب الرئيس جي دي فانس إلى مبنى الكابيتول لكسر التعادل.
وكان معارضو القرار قد جادلوا بأنه لا ينبغي المضي فيه لأن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليًا عمليات عسكرية على الأرض في فنزويلا، وذلك بعد أن دخلت القوات الأمريكية كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن ولاية داكوتا الجنوبية، أثناء افتتاحه جلسة المجلس الأربعاء: "نحن لا نجري حاليًا عمليات عسكرية هناك. الديمقراطيون يطرحون هذا المشروع لأن هستيريا معاداة ترامب لديهم لا تعرف حدودًا".
وعكست نتائج التصويت المتقاربة قلقًا داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، بشأن السياسة الخارجية لترامب، وتزايد الدعم لفكرة أن يكون للكونغرس، وليس للرئيس، سلطة إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب، كما ينص عليه الدستور الأمريكي.
وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا لسنوات، ووجّه رسائل إلى الإيرانيين المحتجين على حكومتهم قائلًا إن "المساعدة في الطريق"، كما هدّد باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند، وهي إقليم تابع لدولة الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو
، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي فنزويلا
، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.