رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، يوم الأربعاء، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T22:16+0000
2026-01-14T22:21+0000
ترامب
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103942/90/1039429064_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_6f8005f2b18a5ca452b24c5243d0ae8d.jpg
وقالت رودريغيز إن المحادثة كانت مثمرة وجرت في أجواء من الاحترام المتبادل، مؤكدة أن التواصل تم عبر الهاتف، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكتبت رودريغيز على قناتها في تطبيق تيليغرام: "أجريت اليوم محادثة هاتفية مطولة ومثمرة وودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الاحترام المتبادل. ناقشنا خلالها جدول أعمال العمل الثنائي بما يخدم مصالح شعبينا، بالإضافة إلى قضايا عالقة في العلاقات بين حكومتينا".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى في وقت سابق من يوم الأربعاء محادثة ممتازة مع قيادة فنزويلا، من دون أن يحدد اسم الطرف الذي تحدث معه.وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا محادثة رائعة اليوم، وهي شخص رائع. عملنا معا بشكل جيد جدا. (وزير الخارجية) ماركو روبيو يعمل معها، وقد تحدثت معها هذا الصباح. كانت لدينا مكالمة هاتفية طويلة. ناقشنا الكثير من القضايا، وأعتقد أن لدينا علاقات جيدة جدا مع فنزويلا".وأشار ترامب، على ما يبدو، إلى الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز.وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت رودريغيز، إن فنزويلا ستمضي قدما نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون.وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.
أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، يوم الأربعاء، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".
وقالت رودريغيز إن المحادثة كانت مثمرة وجرت في أجواء من الاحترام المتبادل، مؤكدة أن التواصل تم عبر الهاتف، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة: نتطلع إلى حقبة سياسية جديدة بعد اختطاف مادورو
20:51 GMT
وكتبت رودريغيز على قناتها في تطبيق تيليغرام: "أجريت اليوم محادثة هاتفية مطولة ومثمرة وودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الاحترام المتبادل. ناقشنا خلالها جدول أعمال العمل الثنائي بما يخدم مصالح شعبينا، بالإضافة إلى قضايا عالقة في العلاقات بين حكومتينا".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى في وقت سابق من يوم الأربعاء محادثة ممتازة مع قيادة فنزويلا، من دون أن يحدد اسم الطرف الذي تحدث معه.
وقال ترامب للصحفيين: "أجرينا محادثة رائعة اليوم، وهي شخص رائع. عملنا معا بشكل جيد جدا. (وزير الخارجية) ماركو روبيو يعمل معها، وقد تحدثت معها هذا الصباح. كانت لدينا مكالمة هاتفية طويلة. ناقشنا الكثير من القضايا، وأعتقد أن لدينا علاقات جيدة جدا مع فنزويلا".
وأشار ترامب، على ما يبدو، إلى الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت رودريغيز، إن فنزويلا ستمضي قدما نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، قالت فيها: "نؤكد للفنزويليين أننا ستواصل تقييم الحالات ونتقدم في عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2025".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.
