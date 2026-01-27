https://sarabic.ae/20260127/ترامب-فنزويلا-تفرج-عن-سجنائها-السياسيين-بوتيرة-متسارعة-1109670448.html
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسريع وتيرة الإفراج عن السجناء السياسيين في فنزويلا، معربًا عن شكره لقيادة البلاد على هذه الخطوة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن فنزويلا تفرج عن سجناءها السياسيين بوتيرة متسارعة، وستزداد هذه الوتيرة في المستقبل القريب".وأضاف، "أود أن أشكر قيادة فنزويلا على موافقتها على هذا التعبير القوي عن النزعة الإنسانية".وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
