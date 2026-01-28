رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية خاضعة للعقوبات، مؤكدة أن هذه الموارد ستُستخدم في شراء تجهيزات... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T05:48+0000
2026-01-28T05:56+0000
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg
وقالت ديلسي رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي: "نحن نُفرج عن موارد من فنزويلا تعود إلى الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "سيسمح لنا ذلك باستثمار موارد كبيرة في تجهيزات للمستشفيات — تجهيزات نقوم بشرائها في الولايات المتحدة وفي دول أخرى"، لكنها لم تحدد حجم هذه الأموال.وخلال فترة تولي رودريغيز، جرى التوصل إلى اتفاقات مختلفة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.وقالت: "أؤكد ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات تواصل تتسم بالاحترام واللباقة، سواء مع رئيس الولايات المتحدة أو مع الوزير (ماركو) روبيو، الذي نعمل معه على وضع أجندة عمل".وسعت رودريغيز إلى تحسين العلاقات مع ترامب، الذي توعّد باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة — المؤلفة من موالين لمادورو — بالخط الذي تريده واشنطن، والذي يشمل منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى موارد فنزويلا النفطية الهائلة.وكان ترامب قد وصف لاحقًا قيادة رودريغيز بأنها "قوية جدًا"، وقال إن الولايات المتحدة باتت تحصل بالفعل على حصة من النفط الفنزويلي، فيما تؤكد رودريغيز أن بلادها لا تخضع للوصاية الأمريكية.وخلال ولايته الأولى، جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا أموالًا فنزويلية في حسابات دولية، قدّر مادورو عام 2022 قيمتها بنحو 30 مليار دولار.وتخضع كراكاس لعقوبات أمريكية، بما في ذلك حظر نفطي، منذ عام 2019، عقب مطالبة نيكولاس مادورو المتنازع عليها بإعادة انتخابه لولاية أولى في العام السابق.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية خاضعة للعقوبات، مؤكدة أن هذه الموارد ستُستخدم في شراء تجهيزات للمستشفيات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقالت ديلسي رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي: "نحن نُفرج عن موارد من فنزويلا تعود إلى الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "سيسمح لنا ذلك باستثمار موارد كبيرة في تجهيزات للمستشفيات — تجهيزات نقوم بشرائها في الولايات المتحدة وفي دول أخرى"، لكنها لم تحدد حجم هذه الأموال.
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو
أمس, 02:30 GMT
وخلال فترة تولي رودريغيز، جرى التوصل إلى اتفاقات مختلفة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.
وقالت: "أؤكد ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات تواصل تتسم بالاحترام واللباقة، سواء مع رئيس الولايات المتحدة أو مع الوزير (ماركو) روبيو، الذي نعمل معه على وضع أجندة عمل".
وسعت رودريغيز إلى تحسين العلاقات مع ترامب، الذي توعّد باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة — المؤلفة من موالين لمادورو — بالخط الذي تريده واشنطن، والذي يشمل منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى موارد فنزويلا النفطية الهائلة.
وكان ترامب قد وصف لاحقًا قيادة رودريغيز بأنها "قوية جدًا"، وقال إن الولايات المتحدة باتت تحصل بالفعل على حصة من النفط الفنزويلي، فيما تؤكد رودريغيز أن بلادها لا تخضع للوصاية الأمريكية.
وخلال ولايته الأولى، جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا أموالًا فنزويلية في حسابات دولية، قدّر مادورو عام 2022 قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وتخضع كراكاس لعقوبات أمريكية، بما في ذلك حظر نفطي، منذ عام 2019، عقب مطالبة نيكولاس مادورو المتنازع عليها بإعادة انتخابه لولاية أولى في العام السابق.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.
