https://sarabic.ae/20260128/رئيسة-فنزويلا-المؤقتة-تعلن-بدء-واشنطن-الإفراج-عن-الأموال-المجمدة-بسبب-العقوبات-1109714730.html

رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات

رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية خاضعة للعقوبات، مؤكدة أن هذه الموارد ستُستخدم في شراء تجهيزات... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T05:48+0000

2026-01-28T05:48+0000

2026-01-28T05:56+0000

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg

وقالت ديلسي رودريغيز، في تصريح للتلفزيون الرسمي: "نحن نُفرج عن موارد من فنزويلا تعود إلى الشعب الفنزويلي"، مضيفة: "سيسمح لنا ذلك باستثمار موارد كبيرة في تجهيزات للمستشفيات — تجهيزات نقوم بشرائها في الولايات المتحدة وفي دول أخرى"، لكنها لم تحدد حجم هذه الأموال.وخلال فترة تولي رودريغيز، جرى التوصل إلى اتفاقات مختلفة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.وقالت: "أؤكد ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات تواصل تتسم بالاحترام واللباقة، سواء مع رئيس الولايات المتحدة أو مع الوزير (ماركو) روبيو، الذي نعمل معه على وضع أجندة عمل".وسعت رودريغيز إلى تحسين العلاقات مع ترامب، الذي توعّد باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة — المؤلفة من موالين لمادورو — بالخط الذي تريده واشنطن، والذي يشمل منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى موارد فنزويلا النفطية الهائلة.وكان ترامب قد وصف لاحقًا قيادة رودريغيز بأنها "قوية جدًا"، وقال إن الولايات المتحدة باتت تحصل بالفعل على حصة من النفط الفنزويلي، فيما تؤكد رودريغيز أن بلادها لا تخضع للوصاية الأمريكية.وخلال ولايته الأولى، جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا أموالًا فنزويلية في حسابات دولية، قدّر مادورو عام 2022 قيمتها بنحو 30 مليار دولار.وتخضع كراكاس لعقوبات أمريكية، بما في ذلك حظر نفطي، منذ عام 2019، عقب مطالبة نيكولاس مادورو المتنازع عليها بإعادة انتخابه لولاية أولى في العام السابق.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.

https://sarabic.ae/20260127/ديلسي-رودريغيز-شعب-فنزويلا-لا-يقبل-أوامر-من-أي-طرف-خارجي-فيديو-1109671060.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن