عربي
ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو
ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو
ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن الشعب الفنزويلي لا يقبل تلقي أوامر من أي جهة خارجية، واصفة تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها...
2026-01-27T02:30+0000
2026-01-27T03:26+0000
ديلسي رودريغيز
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
فنزويلا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg
وجاء ذلك ردًا على تصريحات بيسنت التي قال فيها إن حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريغيز بشدة خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.وفي الوقت نفسه، شددت المسؤولة الفنزويلية على استعداد بلادها لإقامة علاقات قائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة، قائلة: "نحن لا نخاف، ولا نخشى أيضًا إقامة علاقات احترام مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون علاقات قائمة على احترام الشرعية الدولية، والبعد الإنساني، والعلاقات بين الشعوب، وكرامة وتاريخ فنزويلا".وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-فنزويلا-تفرج-عن-سجنائها-السياسيين-بوتيرة-متسارعة-1109670448.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5259591d5b3495633c10bd210a6bdad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ديلسي رودريغيز, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, فنزويلا, ترامب
ديلسي رودريغيز, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, فنزويلا, ترامب

ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو

02:30 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 03:26 GMT 27.01.2026)
© AP Photo / Ariana Cubillosنائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
أكدت الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن الشعب الفنزويلي لا يقبل تلقي أوامر من أي جهة خارجية، واصفة تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها "مسيئة وغير لائقة".
وجاء ذلك ردًا على تصريحات بيسنت التي قال فيها إن حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريغيز بشدة خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.
وقالت رودريغيز: "وزير الخزانة الأمريكي أدلى بتصريحات غير لائقة ومسيئة، ويجب أن أرد عليها: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي. للشعب الفنزويلي حكومة، وهذه الحكومة تطيع الشعب (…) ولا يوجد لدينا أي طرف خارجي آخر نطيعه".
وفي الوقت نفسه، شددت المسؤولة الفنزويلية على استعداد بلادها لإقامة علاقات قائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة، قائلة: "نحن لا نخاف، ولا نخشى أيضًا إقامة علاقات احترام مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون علاقات قائمة على احترام الشرعية الدولية، والبعد الإنساني، والعلاقات بين الشعوب، وكرامة وتاريخ فنزويلا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: فنزويلا تفرج عن سجنائها السياسيين بوتيرة متسارعة
00:10 GMT
وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
