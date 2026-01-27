https://sarabic.ae/20260127/ديلسي-رودريغيز-شعب-فنزويلا-لا-يقبل-أوامر-من-أي-طرف-خارجي-فيديو-1109671060.html

ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو

ديلسي رودريغيز: شعب فنزويلا لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن الشعب الفنزويلي لا يقبل تلقي أوامر من أي جهة خارجية، واصفة تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T02:30+0000

2026-01-27T02:30+0000

2026-01-27T03:26+0000

ديلسي رودريغيز

وزير الخارجية الأمريكي

العالم

فنزويلا

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg

وجاء ذلك ردًا على تصريحات بيسنت التي قال فيها إن حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريغيز بشدة خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.وفي الوقت نفسه، شددت المسؤولة الفنزويلية على استعداد بلادها لإقامة علاقات قائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة، قائلة: "نحن لا نخاف، ولا نخشى أيضًا إقامة علاقات احترام مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون علاقات قائمة على احترام الشرعية الدولية، والبعد الإنساني، والعلاقات بين الشعوب، وكرامة وتاريخ فنزويلا".وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.

https://sarabic.ae/20260127/ترامب-فنزويلا-تفرج-عن-سجنائها-السياسيين-بوتيرة-متسارعة-1109670448.html

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ديلسي رودريغيز, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, فنزويلا, ترامب