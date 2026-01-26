الصين: مستعدون للعمل مع الدول الإسلامية لحماية الحقوق المشروعة للدول النامية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وصرح وانغ بأن "الصين والدول الإسلامية تربطها علاقات ودّية تاريخية طويلة الأمد، فقد عانت تاريخيًا من كوارث وطنية وتآكل حضاراتها، إلا أنها تتشارك أهدافا مشتركة وتدعم بعضها بعضا في مسيرة التحرر الوطني".وأشار إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تعد أكبر منظمة حكومية دولية في العالم الإسلامي، ورمزًا مهمًا لوحدة الدول الإسلامية واستقلالها، وقد أولت الصين دائما أهمية استراتيجية بالغة لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.وأردف: "يجب علينا بناء شراكات تنموية، مع التركيز على التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز توافق استراتيجيات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب علينا بناء شراكات أمنية، وتعزيز الحلول السياسية للبؤر الساخنة الإقليمية، ومناهضة سياسات القوة والتسلط، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويجب علينا بناء شراكات حضارية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتوسيع نطاق التبادل في مجال الحوكمة، ومقاومة نظرية "تفوق الحضارات" بشكل مشترك. يجب علينا بناء شراكات حوكمة، وممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بالمكانة المحورية للأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا".وأضاف أن "منظمة التعاون الإسلامي تؤكد عزمها على ترسيخ وتعميق شراكتها مع الصين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للحوار والتعاون، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين، والعمل معًا على صون السلام والاستقرار والازدهار والتنمية الإقليمية".كما تبادل وزير الخارجية الصيني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال لقائهما في بكين، وجهات النظر حول قضايا مثل القضية الفلسطينية، وأعرب طه عن تقديره لالتزام الصين المستمر بالعدالة ومساهماتها الإيجابية في تعزيز حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتطلع إلى أن تواصل الصين لعب دور أكبر.
الصين: مستعدون للعمل مع الدول الإسلامية لحماية الحقوق المشروعة للدول النامية

09:15 GMT 26.01.2026
© REUTERS Maxim Shemetovوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Maxim Shemetov
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، محادثات في بكين مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.
وصرح وانغ بأن "الصين والدول الإسلامية تربطها علاقات ودّية تاريخية طويلة الأمد، فقد عانت تاريخيًا من كوارث وطنية وتآكل حضاراتها، إلا أنها تتشارك أهدافا مشتركة وتدعم بعضها بعضا في مسيرة التحرر الوطني".
وأشار إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تعد أكبر منظمة حكومية دولية في العالم الإسلامي، ورمزًا مهمًا لوحدة الدول الإسلامية واستقلالها، وقد أولت الصين دائما أهمية استراتيجية بالغة لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن "العالم يشهد تغيرات متسارعة، ظاهرة لم يشهدها منذ قرن، والصين على استعداد للعمل مع الدول الإسلامية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، ومواجهة انزلاق العالم نحو قانون الغاب، وضمان وضع حد للظلم التاريخي المتمثل في ازدياد ثراء الأغنياء وازدياد فقر الفقراء".

وأردف: "يجب علينا بناء شراكات تنموية، مع التركيز على التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز توافق استراتيجيات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب علينا بناء شراكات أمنية، وتعزيز الحلول السياسية للبؤر الساخنة الإقليمية، ومناهضة سياسات القوة والتسلط، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويجب علينا بناء شراكات حضارية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتوسيع نطاق التبادل في مجال الحوكمة، ومقاومة نظرية "تفوق الحضارات" بشكل مشترك. يجب علينا بناء شراكات حوكمة، وممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بالمكانة المحورية للأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا".
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسية
24 يناير, 07:18 GMT

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، إن "الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي تعتز بصداقتها مع الصين، وتقدّر دعمها القيّم، وتلتزم المنظمة بمبدأ "الصين الواحدة"، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لبكين".

وأضاف أن "منظمة التعاون الإسلامي تؤكد عزمها على ترسيخ وتعميق شراكتها مع الصين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للحوار والتعاون، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين، والعمل معًا على صون السلام والاستقرار والازدهار والتنمية الإقليمية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
ترامب: الصين سيطرت على كندا
أمس, 19:04 GMT
كما تبادل وزير الخارجية الصيني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال لقائهما في بكين، وجهات النظر حول قضايا مثل القضية الفلسطينية، وأعرب طه عن تقديره لالتزام الصين المستمر بالعدالة ومساهماتها الإيجابية في تعزيز حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتطلع إلى أن تواصل الصين لعب دور أكبر.

وتأتي محادثات اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تصريح مسؤول إيراني بأن بلاده ستتعامل مع أي هجوم "كحرب شاملة ضدنا".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني عقب تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اليوم السابق، بأن أمريكا لديها "قوة عسكرية هائلة" متجه نحو إيران، وذلك "تحسبا لأي طارئ" بحسب قوله، محذرا إيران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.
