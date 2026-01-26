https://sarabic.ae/20260126/الصين-مستعدون-للعمل-مع-الدول-الإسلامية-لحماية-الحقوق-المشروعة-للدول-النامية-1109639328.html

الصين: مستعدون للعمل مع الدول الإسلامية لحماية الحقوق المشروعة للدول النامية

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، محادثات في بكين مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وصرح وانغ بأن "الصين والدول الإسلامية تربطها علاقات ودّية تاريخية طويلة الأمد، فقد عانت تاريخيًا من كوارث وطنية وتآكل حضاراتها، إلا أنها تتشارك أهدافا مشتركة وتدعم بعضها بعضا في مسيرة التحرر الوطني".وأشار إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي تعد أكبر منظمة حكومية دولية في العالم الإسلامي، ورمزًا مهمًا لوحدة الدول الإسلامية واستقلالها، وقد أولت الصين دائما أهمية استراتيجية بالغة لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.وأردف: "يجب علينا بناء شراكات تنموية، مع التركيز على التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز توافق استراتيجيات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يجب علينا بناء شراكات أمنية، وتعزيز الحلول السياسية للبؤر الساخنة الإقليمية، ومناهضة سياسات القوة والتسلط، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويجب علينا بناء شراكات حضارية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتوسيع نطاق التبادل في مجال الحوكمة، ومقاومة نظرية "تفوق الحضارات" بشكل مشترك. يجب علينا بناء شراكات حوكمة، وممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بالمكانة المحورية للأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلًا وإنصافًا".وأضاف أن "منظمة التعاون الإسلامي تؤكد عزمها على ترسيخ وتعميق شراكتها مع الصين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، والحفاظ على الزخم الإيجابي للحوار والتعاون، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين، والعمل معًا على صون السلام والاستقرار والازدهار والتنمية الإقليمية".كما تبادل وزير الخارجية الصيني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال لقائهما في بكين، وجهات النظر حول قضايا مثل القضية الفلسطينية، وأعرب طه عن تقديره لالتزام الصين المستمر بالعدالة ومساهماتها الإيجابية في تعزيز حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتطلع إلى أن تواصل الصين لعب دور أكبر.وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني عقب تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اليوم السابق، بأن أمريكا لديها "قوة عسكرية هائلة" متجه نحو إيران، وذلك "تحسبا لأي طارئ" بحسب قوله، محذرا إيران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

