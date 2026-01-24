الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسية
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للشحنات 3.29 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6 ضعف ما كانت عليه في عام 2024. وارتفع حجم الواردات إلى 25.3 طن، أي بزيادة تسعة أضعاف. وقد سجل كلا الرقمين أعلى مستوى لهما على الإطلاق في التجارة بين البلدين.في الشهر الأخير من العام الماضي، بلغت الواردات 1.35 مليار دولار (عشرة أطنان)، وهو ما أصبح أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً.دخلت روسيا قائمة أكبر عشرة موردين للذهب إلى الصين في عام 2025، محتلةً المركز السابع. في العام الماضي، كانت في المركز الحادي عشر. أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا (25.73 مليار دولار)، وكندا (11.06 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا (9.42 مليار دولار)، وأستراليا (8.77 مليار دولار)، وقيرغيزستان (4.95 مليار دولار). سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصةبولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
زادت الصين وارداتها من الذهب من روسيا إلى مستويات قياسية العام الماضي، وفقاً لحسابات وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للشحنات 3.29 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6 ضعف ما كانت عليه في عام 2024. وارتفع حجم الواردات إلى 25.3 طن، أي بزيادة تسعة أضعاف. وقد سجل كلا الرقمين أعلى مستوى لهما على الإطلاق في التجارة بين البلدين.

يشتري الصينيون الذهب في الغالب على شكل سبائك. ولا تتم عمليات الشراء بشكل منتظم، بل على مدار عدة أشهر من السنة. فعلى سبيل المثال، في عام 2025، تم تسليم الشحنات في فبراير ومارس، وأكتوبر وديسمبر.

في الشهر الأخير من العام الماضي، بلغت الواردات 1.35 مليار دولار (عشرة أطنان)، وهو ما أصبح أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً.
سبائك الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
26 ديسمبر 2025, 09:39 GMT
دخلت روسيا قائمة أكبر عشرة موردين للذهب إلى الصين في عام 2025، محتلةً المركز السابع. في العام الماضي، كانت في المركز الحادي عشر. أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا (25.73 مليار دولار)، وكندا (11.06 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا (9.42 مليار دولار)، وأستراليا (8.77 مليار دولار)، وقيرغيزستان (4.95 مليار دولار).
سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة
بولندا ترفع شراء الأسمدة الروسية إلى مستوى قياسي
