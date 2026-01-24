https://sarabic.ae/20260124/الصين-ترفع-وارداتها-من-الذهب-الروسي-إلى-مستويات-قياسية-1109578388.html
الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسية
زادت الصين وارداتها من الذهب من روسيا إلى مستويات قياسية العام الماضي، وفقاً لحسابات وكالة "سبوتنيك" استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للشحنات 3.29 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6 ضعف ما كانت عليه في عام 2024. وارتفع حجم الواردات إلى 25.3 طن، أي بزيادة تسعة أضعاف. وقد سجل كلا الرقمين أعلى مستوى لهما على الإطلاق في التجارة بين البلدين.في الشهر الأخير من العام الماضي، بلغت الواردات 1.35 مليار دولار (عشرة أطنان)، وهو ما أصبح أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً.دخلت روسيا قائمة أكبر عشرة موردين للذهب إلى الصين في عام 2025، محتلةً المركز السابع. في العام الماضي، كانت في المركز الحادي عشر. أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا (25.73 مليار دولار)، وكندا (11.06 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا (9.42 مليار دولار)، وأستراليا (8.77 مليار دولار)، وقيرغيزستان (4.95 مليار دولار).
وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية للشحنات 3.29 مليار دولار، أي ما يعادل 14.6 ضعف ما كانت عليه في عام 2024. وارتفع حجم الواردات إلى 25.3 طن، أي بزيادة تسعة أضعاف. وقد سجل كلا الرقمين أعلى مستوى لهما على الإطلاق في التجارة بين البلدين.
يشتري الصينيون الذهب في الغالب على شكل سبائك. ولا تتم عمليات الشراء بشكل منتظم، بل على مدار عدة أشهر من السنة. فعلى سبيل المثال، في عام 2025، تم تسليم الشحنات في فبراير ومارس، وأكتوبر وديسمبر.
في الشهر الأخير من العام الماضي، بلغت الواردات 1.35 مليار دولار (عشرة أطنان)، وهو ما أصبح أيضاً رقماً قياسياً تاريخياً.
26 ديسمبر 2025, 09:39 GMT
دخلت روسيا قائمة أكبر عشرة موردين للذهب إلى الصين في عام 2025، محتلةً المركز السابع. في العام الماضي، كانت في المركز الحادي عشر. أما المراكز الخمسة الأولى فكانت من نصيب سويسرا (25.73 مليار دولار)، وكندا (11.06 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا (9.42 مليار دولار)، وأستراليا (8.77 مليار دولار)، وقيرغيزستان (4.95 مليار دولار).