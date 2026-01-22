عربي
https://sarabic.ae/20260122/سعر-الذهب-يرتفع-لأعلى-مستوياته-على-الإطلاق-متجاوزا-4900-دولار-للأونصة-1109534513.html
سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة
سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.24 في المئة، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
22.01.2026
سبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© unsplash/Jingming Pan
تابعنا عبر
ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.24 في المئة، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت بيانات التداول.
وحسب بيانات التداول في بورصة "كومكس" بنيويورك، "اعتبارًا من الساعة 17:37 بتوقت غرينيتش، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر شباط/ فبراير بمقدار 59.51 دولارًا، أو بنسبة 1.24 في المئة، ليصل إلى 4891.1 دولارًا للأونصة.. وقبل دقائق تجاوز المؤشر حاجز 4900 دولار للمرة الأولى في التاريخ".
وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.
كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
مجتمع
رجل أعمال صيني يوزع سبائك ذهبية على جميع موظفيه في حفل أقامته شركته
12 يناير, 18:40 GMT
وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.
كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.
وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.
