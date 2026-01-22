https://sarabic.ae/20260122/سعر-الذهب-يرتفع-لأعلى-مستوياته-على-الإطلاق-متجاوزا-4900-دولار-للأونصة-1109534513.html
ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.24 في المئة، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت... 22.01.2026
وحسب بيانات التداول في بورصة "كومكس" بنيويورك، "اعتبارًا من الساعة 17:37 بتوقت غرينيتش، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر شباط/ فبراير بمقدار 59.51 دولارًا، أو بنسبة 1.24 في المئة، ليصل إلى 4891.1 دولارًا للأونصة.. وقبل دقائق تجاوز المؤشر حاجز 4900 دولار للمرة الأولى في التاريخ".كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.
ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.24 في المئة، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت بيانات التداول.
وحسب بيانات التداول في بورصة "كومكس" بنيويورك، "اعتبارًا من الساعة 17:37 بتوقت غرينيتش، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر شباط/ فبراير بمقدار 59.51 دولارًا، أو بنسبة 1.24 في المئة، ليصل إلى 4891.1 دولارًا للأونصة.. وقبل دقائق تجاوز المؤشر حاجز 4900 دولار للمرة الأولى في التاريخ".
وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين
في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.
كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.
كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.
وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.