https://sarabic.ae/20260122/سعر-الذهب-يرتفع-لأعلى-مستوياته-على-الإطلاق-متجاوزا-4900-دولار-للأونصة-1109534513.html

سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة

سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة

سبوتنيك عربي

ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 1.24 في المئة، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزًا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T18:48+0000

2026-01-22T18:48+0000

2026-01-22T18:48+0000

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:719:2048:1871_1920x0_80_0_0_b32a734e9e571e15cdabd61cbdce62e8.jpg

وحسب بيانات التداول في بورصة "كومكس" بنيويورك، "اعتبارًا من الساعة 17:37 بتوقت غرينيتش، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر شباط/ فبراير بمقدار 59.51 دولارًا، أو بنسبة 1.24 في المئة، ليصل إلى 4891.1 دولارًا للأونصة.. وقبل دقائق تجاوز المؤشر حاجز 4900 دولار للمرة الأولى في التاريخ".كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر/تشرين الأول، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.

https://sarabic.ae/20260112/رجل-أعمال-صيني-يوزع-سبائك-ذهبية-على-جميع-موظفيه-في-حفل-أقامته-شركته-1109169516.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد