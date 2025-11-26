ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/ارتفاع-للذهب-وسط-توقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأمريكية-1107496911.html
ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

04:51 GMT 26.11.2025
صناعة المجوهرات عبر "مدينة الذهب" في بغداد
صناعة المجوهرات عبر مدينة الذهب في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة، مسجلًا 4136.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة التسليم للذهب في ديسمبر المقبل، بنحو 0.1 بالمئة إلى 4134 دولارا.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84 بالمئة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50 بالمئة فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات "سي.إم.إي".
وترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"روسنفط": الدولار يفقد مكانته عالميا ويفسح المجال للذهب
أمس, 15:38 GMT
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا بالمئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.24 دولار.
