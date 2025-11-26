https://sarabic.ae/20251126/ارتفاع-للذهب-وسط-توقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأمريكية-1107496911.html
ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
العالم
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105757258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fc47c21a9b08dfc0d2eaa01b71b2947.jpg
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105757258_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c98401eaaa6497cab42a397695d06aa4.jpg
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة، مسجلًا 4136.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة التسليم للذهب في ديسمبر المقبل، بنحو 0.1 بالمئة إلى 4134 دولارا.
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84 بالمئة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50 بالمئة فقط الأسبوع الماضي
، وفقا لبيانات "سي.إم.إي".
وترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا بالمئة مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.24 دولار.