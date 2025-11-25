https://sarabic.ae/20251125/روسنفط-الدولار-يفقد-مكانته-عالميا-ويفسح-المجال-للذهب--1107484090.html
"روسنفط": الدولار يفقد مكانته عالميا ويفسح المجال للذهب
وقال سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع في بكين: "مكانة الدولار تتراجع ليس فقط كوسيلة للدفع، بل أيضا كعملة احتياطية عالمية. ويسهم في ذلك استخدام الدولار كسلاح للعقوبات".واختتم سيتشين قائلاً: "الذهب هو الذي يحل حاليا محل سندات الخزانة الأمريكية، التي تفقد تدريجيا مكانتها كملاذ آمن".وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
أفاد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، والمدير العام لشركة "روسنفط" الروسية، بأن مكانة الدولار كوسيلة للدفع تتراجع بسبب استخدامه كسلاح للعقوبات.
وقال سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع في بكين: "مكانة الدولار تتراجع ليس فقط كوسيلة للدفع، بل أيضا كعملة احتياطية عالمية. ويسهم في ذلك استخدام الدولار كسلاح للعقوبات".
وأضاف أن "الظروف مهيأة لاستخدام أدوات بديلة، مثل الذهب، الذي عادة ما يرتفع سعره قبل الأزمات العالمية".
واختتم سيتشين قائلاً: "الذهب هو الذي يحل حاليا محل سندات الخزانة الأمريكية، التي تفقد تدريجيا مكانتها كملاذ آمن".
ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.