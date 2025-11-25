مدير "روسنفط": قيمة الثروات الطبيعية في روسيا تقترب من 100 تريليون دولار وتعادل ضعف ما تملك أمريكا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مدير "روسنفط": قيمة الثروات الطبيعية في روسيا تقترب من 100 تريليون دولار وتعادل ضعف ما تملك أمريكا
قدر رئيس شركة "روسنفط" الروسية إيغور سيتشين، اليوم الثلاثاء، القيمة الإجمالية للثروات الطبيعية في روسيا بأكثر من 100 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا ضعف...
وقال سيتشين في تصريحات خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني، إن روسيا، بما تمتلكه من قاعدة موارد طبيعية "فريدة"، قادرة على ضمان أمن الطاقة في القارة الأوراسية بالكامل. وأضاف أن حصة روسيا من صادرات الهيدروكربونات في السوق العالمية تبلغ نحو 15%، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة الدولي.وحذر سيتشين من أن استمرار العقوبات الغربية العدوانية ضد روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الدول الغربية.وأكد سيتشين أن التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والطاقة للدول الصديقة.ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.مدير "روسنفط": استمرار العقوبات على روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الغرب
تابعنا عبر
قدر رئيس شركة "روسنفط" الروسية إيغور سيتشين، اليوم الثلاثاء، القيمة الإجمالية للثروات الطبيعية في روسيا بأكثر من 100 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا ضعف القيمة المقدّرة للثروات الطبيعية في الولايات المتحدة.
وقال سيتشين في تصريحات خلال منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني، إن روسيا، بما تمتلكه من قاعدة موارد طبيعية "فريدة"، قادرة على ضمان أمن الطاقة في القارة الأوراسية بالكامل. وأضاف أن حصة روسيا من صادرات الهيدروكربونات في السوق العالمية تبلغ نحو 15%، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة الدولي.

وأشار سيتشين إلى أن التعاون الروسي–الصيني يتماشى مع الرؤية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الجلسة الكاملة الرابعة للحزب، قائلا: "الأمن هو شرط التنمية، والتنمية هي ضمان الأمن".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
07:45 GMT
وحذر سيتشين من أن استمرار العقوبات الغربية العدوانية ضد روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الدول الغربية.
وأكد سيتشين أن التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والطاقة للدول الصديقة.
ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
مدير "روسنفط": استمرار العقوبات على روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الغرب
