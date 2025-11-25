عربي
مدير "روسنفط": استمرار العقوبات على روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الغرب
وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، مشيرًا إلى أن ليس كل السياسيين في الغرب يدركون المخاطر الاقتصادية التي يواجهونها نتيجة سياسات العقوبات المستمرة.وأكد سيتشين أن التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والطاقة للدول الصديقة.ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يُناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. وقد تأسس المنتدى في يوليو 2018 بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
حذر إيغور سيتشين، المدير العام لشركة "روسنفط" الروسية، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، من أن استمرار العقوبات الغربية العدوانية ضد روسيا والصين قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية جديدة في الدول الغربية.
وجاءت تصريحات سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، مشيرًا إلى أن ليس كل السياسيين في الغرب يدركون المخاطر الاقتصادية التي يواجهونها نتيجة سياسات العقوبات المستمرة.
وأكد سيتشين أن التعاون الروسي الصيني في قطاع الطاقة يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والطاقة للدول الصديقة.
ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يُناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. وقد تأسس المنتدى في يوليو 2018 بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
