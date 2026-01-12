https://sarabic.ae/20260112/رجل-أعمال-صيني-يوزع-سبائك-ذهبية-على-جميع-موظفيه-في-حفل-أقامته-شركته-1109169516.html
رجل أعمال صيني يوزع سبائك ذهبية على جميع موظفيه في حفل أقامته شركته
رجل أعمال صيني يوزع سبائك ذهبية على جميع موظفيه في حفل أقامته شركته
سبوتنيك عربي
قدّم صاحب متجر مجوهرات يبلغ من العمر 21 عاما في مقاطعة خنان شرقي الصين، لكل موظف من موظفيه، سبيكة ذهبية تزن غراما واحدا تحمل توقيعه، خلال حفل ذكرى تأسيس... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T18:40+0000
2026-01-12T18:40+0000
2026-01-12T18:40+0000
مجتمع
اقتصاد
سبائك ذهبية
رجل أعمال
الصين
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:267:1120:896_1920x0_80_0_0_5f1ef6b6fe139b97dd91bda7792a2aad.jpg
ووفقا لصحيفة "ذا ستاندرد" الصادرة في هونغ كونغ، افتتح رجل الأعمال الشاب نحو ثمانية متاجر مجوهرات في مدينة شوتشانغ، والتي يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، ولم تكشف الصحيفة عن اسم الشركة أو مؤسسها. وذكرت الصحيفة أنه "خلال الحفل، قدّم (صاحب المتجر) لكل موظف سبيكة ذهبية تزن غراما واحدا تحمل توقيعه، بقيمة 500 يوان، ومنذ افتتاح المتاجر، وزع ما يقارب 80-90 غراما من الذهب". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ أن شركة "إنستا 360" الصينية لتصنيع كاميرات الحركة منحت أفضل موظفيها مفاتيح ذهبية؛ أثقلها، وهو مفتاح المسافة، يزن 35.02 غراما. كما ذكرت "ستاندرد" أن إدارة شركة "تشجيانغ غوشنغ للسيارات" الصينية قدّمت في ديسمبر/كانون الأول شققا سكنية لموظفيها مقابل موافقتهم على البقاء معها لخمس سنوات أخرى.دولة عربية تكشف عن أول موظف حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم
https://sarabic.ae/20251221/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-أكبر-معرض-للذهب-والمجوهرات-في-دبي-1108428852.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096224313_0:162:1120:1001_1920x0_80_0_0_9b9b8a1eeed5fb8c76622b4678cef431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, سبائك ذهبية, رجل أعمال, الصين, منوعات
اقتصاد, سبائك ذهبية, رجل أعمال, الصين, منوعات
رجل أعمال صيني يوزع سبائك ذهبية على جميع موظفيه في حفل أقامته شركته
قدّم صاحب متجر مجوهرات يبلغ من العمر 21 عاما في مقاطعة خنان شرقي الصين، لكل موظف من موظفيه، سبيكة ذهبية تزن غراما واحدا تحمل توقيعه، خلال حفل ذكرى تأسيس الشركة.
ووفقا لصحيفة "ذا ستاندرد" الصادرة في هونغ كونغ، افتتح رجل الأعمال الشاب نحو ثمانية متاجر مجوهرات في مدينة شوتشانغ، والتي يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، ولم تكشف الصحيفة عن اسم الشركة أو مؤسسها.
وذكرت الصحيفة أنه "خلال الحفل، قدّم (صاحب المتجر) لكل موظف سبيكة ذهبية تزن غراما واحدا تحمل توقيعه، بقيمة 500 يوان، ومنذ افتتاح المتاجر، وزع ما يقارب 80-90 غراما من الذهب".
وبالإضافة إلى سبائك الذهب، قدّم رجل الأعمال لموظفاته الحوامل دعما ماليا، ووعدهن بدفع رواتبهن كاملة وضمان وظائفهن خلال إجازة الأمومة.
21 ديسمبر 2025, 16:32 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ أن شركة "إنستا 360" الصينية لتصنيع كاميرات الحركة منحت أفضل موظفيها مفاتيح ذهبية؛ أثقلها، وهو مفتاح المسافة، يزن 35.02 غراما.
كما ذكرت "ستاندرد" أن إدارة شركة "تشجيانغ غوشنغ للسيارات" الصينية قدّمت في ديسمبر/كانون الأول شققا سكنية لموظفيها مقابل موافقتهم على البقاء معها لخمس سنوات أخرى.