"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251221/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-أكبر-معرض-للذهب-والمجوهرات-في-دبي-1108428852.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
سبوتنيك عربي
شهد معرض المجوهرات العربية والذهب والألماس إقبالا واسعا من الزوار، ضمن شراكته الإعلامية مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T16:32+0000
2025-12-21T16:32+0000
وسائط متعددة
حصري
تقارير سبوتنيك
الامارات العربية المتحدة
معرض
سبائك ذهب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108429671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41e644e7f25af9334607d3a24a4e267b.jpg
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت شيريل دياز، المديرة العامة للمعرض، أن النسخة الثالثة حققت نجاحا لافتا رغم التحديات الجوية التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحدث يرسّخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الفاخرة في المنطقة.وأضافت دياز: "شهدنا حضورا واسعاً من الزوار رفيعي المستوى وحركة بيع نشطة، وهو ما يعكس قوة السوق وثقة العارضين. كما نثمّن جهود فريق العمل الذي أسهم في إنجاح هذه النسخة".وأوضحت دياز أن معرض "العروس والمجوهرات العربية" يُعد الحدث الوحيد للمجوهرات الموجّه مباشرة للمستهلكين (منشآت إلى مستهلكين– B2C) في دبي، مع خطط للتوسع نحو أسواق خليجية جديدة مثل الكويت وسلطنة عُمان.واختتمت المديرة العامة حديثها بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام، قائلة: "نقدّر حضور وسائل الإعلام وتغطيتها للمعرض، ونخص بالشكر وكالة سبوتنيك على شراكتها الإعلامية ودعمها المستمر. ونتطلع إلى تعاون أكبر في النسخ المقبلة".
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/15/1108429671_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1eebaff8b1d3815dd1f313728164c18a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, معرض, سبائك ذهب
حصري, تقارير سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, معرض, سبائك ذهب

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

16:32 GMT 21.12.2025
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouhسبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
سبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
شهد معرض المجوهرات العربية والذهب والألماس إقبالا واسعا من الزوار، ضمن شراكته الإعلامية مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المجوهرات.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت شيريل دياز، المديرة العامة للمعرض، أن النسخة الثالثة حققت نجاحا لافتا رغم التحديات الجوية التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحدث يرسّخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الفاخرة في المنطقة.

وقالت دياز لـ"سبوتنيك": "نحن فخورون بأن المعرض أصبح منصة تجمع أرقى العلامات التجارية في عالم المجوهرات، ونعمل على توسيع نطاقه ليكون أكثر فخامة وتأثيراً في السنوات المقبلة".

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouhسبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
سبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
سبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh
وأضافت دياز: "شهدنا حضورا واسعاً من الزوار رفيعي المستوى وحركة بيع نشطة، وهو ما يعكس قوة السوق وثقة العارضين. كما نثمّن جهود فريق العمل الذي أسهم في إنجاح هذه النسخة".
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouhسبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
سبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
سبوتنيك ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh
وأوضحت دياز أن معرض "العروس والمجوهرات العربية" يُعد الحدث الوحيد للمجوهرات الموجّه مباشرة للمستهلكين (منشآت إلى مستهلكين– B2C) في دبي، مع خطط للتوسع نحو أسواق خليجية جديدة مثل الكويت وسلطنة عُمان.
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

&quot;سبوتنيك&quot; ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

1/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

2/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

3/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

4/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

5/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

6/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

7/7
© Sputnik . Sputnik/ Basel Shartouh

"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي

واختتمت المديرة العامة حديثها بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام، قائلة: "نقدّر حضور وسائل الإعلام وتغطيتها للمعرض، ونخص بالشكر وكالة سبوتنيك على شراكتها الإعلامية ودعمها المستمر. ونتطلع إلى تعاون أكبر في النسخ المقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала