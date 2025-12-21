وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت شيريل دياز، المديرة العامة للمعرض، أن النسخة الثالثة حققت نجاحا لافتا رغم التحديات الجوية التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحدث يرسّخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الفاخرة في المنطقة.وأضافت دياز: "شهدنا حضورا واسعاً من الزوار رفيعي المستوى وحركة بيع نشطة، وهو ما يعكس قوة السوق وثقة العارضين. كما نثمّن جهود فريق العمل الذي أسهم في إنجاح هذه النسخة".وأوضحت دياز أن معرض "العروس والمجوهرات العربية" يُعد الحدث الوحيد للمجوهرات الموجّه مباشرة للمستهلكين (منشآت إلى مستهلكين– B2C) في دبي، مع خطط للتوسع نحو أسواق خليجية جديدة مثل الكويت وسلطنة عُمان.واختتمت المديرة العامة حديثها بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام، قائلة: "نقدّر حضور وسائل الإعلام وتغطيتها للمعرض، ونخص بالشكر وكالة سبوتنيك على شراكتها الإعلامية ودعمها المستمر. ونتطلع إلى تعاون أكبر في النسخ المقبلة".
شهد معرض المجوهرات العربية والذهب والألماس إقبالا واسعا من الزوار، ضمن شراكته الإعلامية مع وكالة "سبوتنيك"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المجوهرات.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكدت شيريل دياز، المديرة العامة للمعرض، أن النسخة الثالثة حققت نجاحا لافتا رغم التحديات الجوية التي شهدتها دبي في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحدث يرسّخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الفاخرة في المنطقة.
وقالت دياز لـ"سبوتنيك": "نحن فخورون بأن المعرض أصبح منصة تجمع أرقى العلامات التجارية في عالم المجوهرات، ونعمل على توسيع نطاقه ليكون أكثر فخامة وتأثيراً في السنوات المقبلة".
"سبوتنيك" ترصد فعاليات أكبر معرض للذهب والمجوهرات في دبي
واختتمت المديرة العامة حديثها بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام، قائلة: "نقدّر حضور وسائل الإعلام وتغطيتها للمعرض، ونخص بالشكر وكالة سبوتنيك على شراكتها الإعلامية ودعمها المستمر. ونتطلع إلى تعاون أكبر في النسخ المقبلة".