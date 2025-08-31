أردوغان يدعو نظيره الصيني لربط "الممر الأوسط" بمبادرة "الحزام والطريق"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/أردوغان-يدعو-نظيره-الصيني-لربط-الممر-الأوسط-بمبادرة-الحزام-والطريق-1104341316.html
أردوغان يدعو نظيره الصيني لربط "الممر الأوسط" بمبادرة "الحزام والطريق"
أردوغان يدعو نظيره الصيني لربط "الممر الأوسط" بمبادرة "الحزام والطريق"
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال لقائه بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة شانغهاي للتعاون في دورتها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، على... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T11:57+0000
2025-08-31T11:57+0000
أخبار تركيا اليوم
الصين
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341117_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_2c3596abbef289f18cd457ec9ddb5563.jpg
ويعد "الممر الأوسط" بديلا للممر الشمالي الذي يربط الصين بأوروبا، إذ يمتد من تركيا عبر منطقة القوقاز، ثم يقطع بحر قزوين مرورا بتركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.أما مبادرة "الحزام والطريق"، المعروفة أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، فهي مشروع صيني ضخم يهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز الممرات الاقتصادية العالمية من خلال استثمارات هائلة تربط أكثر من 70 دولة. وأشار أردوغان لشي خلال محادثاتهما إلى ضرورة جعل التجارة الثنائية بين تركيا والصين أكثر توازنا واستدامة، عبر تعزيز الاستثمارات. وأوضح بيان للرئاسة التركية، أن أردوغان وشي جين بينغ بحثا سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والصحة والسياحة، إضافة إلى تشجيع استثمارات الشركات الصينية في تركيا وتفعيل آليات التشاور القائمة. كما أكد أردوغان دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة"، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وبكين، ومثمنا مبادرة شي بشأن "الحوكمة العالمية". وتناول اللقاء أيضا التطورات في غزة، والأزمة الأوكرانية، والجهود المشتركة لإعادة نهضة سوريا، فيما أعرب أردوغان عن شكره لنظيره الصيني على دعوته الخاصة لحضور القمة، مؤكدا حرص تركيا على المساهمة الفاعلة في أعمال منظمة شنغهاي. منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250831/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-اجتماع-رؤساء-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104337370.html
https://sarabic.ae/20250831/متخصصة-في-الشأن-الصيني-قمة-شنغهاي-ذات-شأن-في-ظل-التغيرات-الجيوسياسية-العالمية-1104335552.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341117_20:0:1193:880_1920x0_80_0_0_f21ffdf4c6fb91beeb818f81cf129eef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الصين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الصين, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يدعو نظيره الصيني لربط "الممر الأوسط" بمبادرة "الحزام والطريق"

11:57 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Turkish Presidency
تابعنا عبر
شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خلال لقائه بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة شانغهاي للتعاون في دورتها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، على أهمية مواءمة مبادرة "الممر الأوسط" مع مبادرة "الحزام والطريق".
ويعد "الممر الأوسط" بديلا للممر الشمالي الذي يربط الصين بأوروبا، إذ يمتد من تركيا عبر منطقة القوقاز، ثم يقطع بحر قزوين مرورا بتركمانستان وكازاخستان وصولا إلى الصين.
أما مبادرة "الحزام والطريق"، المعروفة أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، فهي مشروع صيني ضخم يهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز الممرات الاقتصادية العالمية من خلال استثمارات هائلة تربط أكثر من 70 دولة.
وأشار أردوغان لشي خلال محادثاتهما إلى ضرورة جعل التجارة الثنائية بين تركيا والصين أكثر توازنا واستدامة، عبر تعزيز الاستثمارات.
وأوضح بيان للرئاسة التركية، أن أردوغان وشي جين بينغ بحثا سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والصحة والسياحة، إضافة إلى تشجيع استثمارات الشركات الصينية في تركيا وتفعيل آليات التشاور القائمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بث مباشر... بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
11:36 GMT
كما أكد أردوغان دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة"، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وبكين، ومثمنا مبادرة شي بشأن "الحوكمة العالمية".
وتناول اللقاء أيضا التطورات في غزة، والأزمة الأوكرانية، والجهود المشتركة لإعادة نهضة سوريا، فيما أعرب أردوغان عن شكره لنظيره الصيني على دعوته الخاصة لحضور القمة، مؤكدا حرص تركيا على المساهمة الفاعلة في أعمال منظمة شنغهاي.
برج التلفزيون تيانجين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
متخصصة في الشأن الصيني: قمة "شنغهاي" ذات شأن في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية
09:30 GMT
منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. انضمت بيلاروسيا رسميًا إلى المنظمة في القمة التي عقدت في أستانا في 4 يوليو/تموز 2024.
الدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، ودول شركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала