ترامب: الصين سيطرت على كندا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الصين سيطرت على كندا
ترامب: الصين سيطرت على كندا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بالأسف لما اعتبره تراجعا في مكانة الدولة المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى كندا، التي زعم أنها أصبحت... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
ترامب: الصين سيطرت على كندا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بالأسف لما اعتبره تراجعا في مكانة الدولة المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى كندا، التي زعم أنها أصبحت تحت سيطرة الصين.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد: "ما يجري يمثل أمرا محزنا، في إشارة إلى ما يعتبره توسعا سياسيا واقتصاديا صينيا داخل كندا".
ولم يحدد ترامب مجالات النفوذ الصيني في كندا، أو يقدم أدلة تفصيلية تدعم هذا الاتهام.
وتابع حديثه بتعليق ساخر قال فيه إنه يأمل فقط "أن يترك الصينيون رياضة هوكي الجليد"، في تلميح إلى أحد أبرز رموز الهوية الكندية.
وتأتي تصريحات ترامب في سياق خطاب متكرر يتبناه بشأن الصين، إذ لطالما حذر من توسع نفوذ بكين عالميا، سواء عبر الاستثمارات أو الشراكات الاقتصادية أو التأثير السياسي، معتبرا ذلك تهديدا لمصالح الدول الغربية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الكندية أو الصينية ردا على هذه التصريحات، التي تعكس تصاعد لهجة ترامب تجاه الصين.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بشراء عدد إضافي من كاسحات الجليد لاستخدامها في مهام دورية ومراقبة بحرية قبالة السواحل الكندية، كما زعم أنها تعارض بناء القبة الذهبية الصاروخية فوق غرينلاند، رغم أن هذه المنظومة ستوفر لها الحماية، على حد وصفه.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس الماضي، إن "كندا لا تعيش بسبب الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون"، مؤكدًا أن التحالفات العالمية تتغير وأن بلاده يجب أن تكون نموذجًا في عصر الانقسامات.
وأضاف كارني أن الحكومة تعتزم تعزيز الإنفاق الدفاعي للدفاع عن السيادة وتأمين الحدود، لتكون منارة ونموذجا لعالم ضائع، على حد وصفه.
كما أكد أنها تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تقرير مصير الجزيرة بشكل مستقل، وسط مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية بشراء الجزيرة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، سحب الدعوة الموجهة إلى كندا للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.
وقال ترامب: "عزيزي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أرجو أن تجعل هذه الرسالة بمثابة إشارة إلى أن مجلس السلام يسحب دعوته إليك فيما يتعلق بانضمام كندا إلى مجلس القادة الأكثر شهرة على الإطلاق، في أي وقت".
