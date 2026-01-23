رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20260123/رئيس-وزراء-كندا-يرد-على-تصريحات-ترامب-لا-نعيش-بسبب-أمريكا-1109544121.html
رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا
رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا
سبوتنيك عربي
2026-01-23T02:19+0000
2026-01-23T02:19+0000
2026-01-23T02:19+0000
ترامب
أخبار كندا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109329152_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4c7fd21dfecd456c848b5804b82cfeff.jpg
وأضاف كارني في خطاب وطني ألقاه في مدينة كيبك قبيل افتتاح دورة تشريعية جديدة، أن الحكومة تعتزم تعزيز الإنفاق الدفاعي للدفاع عن السيادة وتأمين الحدود، وأن كندا ستكون "منارة ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".وفي خطابه الموجه للجمهور المحلي، قال إن كندا يجب أن تكون نموذجًا في عصر "تراجع الديمقراطية"، مصرحًا بأن: "كندا لا تستطيع حل كل مشاكل العالم، لكن بإمكاننا أن نظهر أن طريقًا آخر ممكن، وأن مسار التاريخ ليس مقدرًا له أن ينحرف نحو الاستبداد والإقصاء".وقال كارني إن كندا ليست تحت أي "أوهام" بشأن الوضع الهش للعلاقات العالمية، مضيفا: "العالم أكثر انقسامًا. التحالفات السابقة تُعاد تعريفها، وفي بعض الحالات تنهار".وجاءت تصريحات كارني يوم الخميس بعد كلمته في منتدى النخب السياسية والمالية في دافوس بسويسرا، حيث حظي بالتصفيق الحار لتقييمه الصريح لـ "الانقسام" في النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة.وقال كارني في دافوس إن القوى المتوسطة مثل كندا، التي ازدهرت في عصر "الهيمنة الأمريكية"، تحتاج إلى إدراك أن واقعًا جديدًا قد بدأ، وأن "الامتثال" لن يحميها من عدوان القوى الكبرى.وقد غضب ترامب، وسخّر من كارني خلال خطابه في اليوم التالي. وقال الرئيس الأمريكي، الأربعاء: وقد تأثرت قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات والألومنيوم والصلب بشكل كبير بسبب الرسوم القطاعية العالمية التي فرضها ترامب، لكن آثار هذه الرسوم خفتت بسبب التزام الرئيس الواسع باتفاقية التجارة الحرة القائمة في أمريكا الشمالية.ومن المقرر استئناف المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق في مطلع العام الجاري، وقد أصر ترامب مرارًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الوصول لأي منتجات كندية، وهو ما سيكون له عواقب واسعة على جارتها الشمالية.كما هدد ترامب مرارًا بضم كندا، ونشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا، إضافة إلى غرينلاند وفنزويلا، مغطاة بالعلم الأمريكي.
https://sarabic.ae/20260118/ترامب-يخطط-لإرسال-سفن-أمريكية-إلى-سواحل-كندا-1109375594.html
https://sarabic.ae/20251024/ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1106338155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109329152_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_3fb84b42b27bef0fcea06165bcf5d494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا

02:19 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Thomas PadillaCanada's Prime Minister Mark Carney
Canada's Prime Minister Mark Carney - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، إن "كندا لا تعيش بسبب الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون"، مؤكدًا أن التحالفات العالمية تتغير وأن بلاده يجب أن تكون نموذجًا في عصر الانقسامات.
وأضاف كارني في خطاب وطني ألقاه في مدينة كيبك قبيل افتتاح دورة تشريعية جديدة، أن الحكومة تعتزم تعزيز الإنفاق الدفاعي للدفاع عن السيادة وتأمين الحدود، وأن كندا ستكون "منارة ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
18 يناير, 19:44 GMT
وفي خطابه الموجه للجمهور المحلي، قال إن كندا يجب أن تكون نموذجًا في عصر "تراجع الديمقراطية"، مصرحًا بأن: "كندا لا تستطيع حل كل مشاكل العالم، لكن بإمكاننا أن نظهر أن طريقًا آخر ممكن، وأن مسار التاريخ ليس مقدرًا له أن ينحرف نحو الاستبداد والإقصاء".
وقال كارني إن كندا ليست تحت أي "أوهام" بشأن الوضع الهش للعلاقات العالمية، مضيفا: "العالم أكثر انقسامًا. التحالفات السابقة تُعاد تعريفها، وفي بعض الحالات تنهار".
ونقل كارني عن خطط حكومته لتعزيز الإنفاق الدفاعي، قائلاً: "يجب علينا الدفاع عن سيادتنا وتأمين حدودنا". وأضاف أن لدى كندا أيضًا مهمة "لتكون منارة، ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".
وجاءت تصريحات كارني يوم الخميس بعد كلمته في منتدى النخب السياسية والمالية في دافوس بسويسرا، حيث حظي بالتصفيق الحار لتقييمه الصريح لـ "الانقسام" في النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة.
وقال كارني في دافوس إن القوى المتوسطة مثل كندا، التي ازدهرت في عصر "الهيمنة الأمريكية"، تحتاج إلى إدراك أن واقعًا جديدًا قد بدأ، وأن "الامتثال" لن يحميها من عدوان القوى الكبرى.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا
24 أكتوبر 2025, 03:43 GMT
وقد غضب ترامب، وسخّر من كارني خلال خطابه في اليوم التالي. وقال الرئيس الأمريكي، الأربعاء:
"شاهدت رئيس وزرائكم أمس. لم يكن ممتنًا جدًا". وأضاف: "كندا تعيش بسبب الولايات المتحدة. تذكّر ذلك يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك".
وقد تأثرت قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات والألومنيوم والصلب بشكل كبير بسبب الرسوم القطاعية العالمية التي فرضها ترامب، لكن آثار هذه الرسوم خفتت بسبب التزام الرئيس الواسع باتفاقية التجارة الحرة القائمة في أمريكا الشمالية.
ومن المقرر استئناف المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق في مطلع العام الجاري، وقد أصر ترامب مرارًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الوصول لأي منتجات كندية، وهو ما سيكون له عواقب واسعة على جارتها الشمالية.
كما هدد ترامب مرارًا بضم كندا، ونشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا، إضافة إلى غرينلاند وفنزويلا، مغطاة بالعلم الأمريكي.
