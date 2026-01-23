https://sarabic.ae/20260123/رئيس-وزراء-كندا-يرد-على-تصريحات-ترامب-لا-نعيش-بسبب-أمريكا-1109544121.html

رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا

رئيس وزراء كندا يرد على تصريحات ترامب: لا نعيش بسبب أمريكا

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، إن "كندا لا تعيش بسبب الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون"، مؤكدًا أن التحالفات العالمية تتغير وأن بلاده يجب... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T02:19+0000

2026-01-23T02:19+0000

2026-01-23T02:19+0000

ترامب

أخبار كندا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109329152_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4c7fd21dfecd456c848b5804b82cfeff.jpg

وأضاف كارني في خطاب وطني ألقاه في مدينة كيبك قبيل افتتاح دورة تشريعية جديدة، أن الحكومة تعتزم تعزيز الإنفاق الدفاعي للدفاع عن السيادة وتأمين الحدود، وأن كندا ستكون "منارة ونموذجًا لعالم ضائع في أمواجه".وفي خطابه الموجه للجمهور المحلي، قال إن كندا يجب أن تكون نموذجًا في عصر "تراجع الديمقراطية"، مصرحًا بأن: "كندا لا تستطيع حل كل مشاكل العالم، لكن بإمكاننا أن نظهر أن طريقًا آخر ممكن، وأن مسار التاريخ ليس مقدرًا له أن ينحرف نحو الاستبداد والإقصاء".وقال كارني إن كندا ليست تحت أي "أوهام" بشأن الوضع الهش للعلاقات العالمية، مضيفا: "العالم أكثر انقسامًا. التحالفات السابقة تُعاد تعريفها، وفي بعض الحالات تنهار".وجاءت تصريحات كارني يوم الخميس بعد كلمته في منتدى النخب السياسية والمالية في دافوس بسويسرا، حيث حظي بالتصفيق الحار لتقييمه الصريح لـ "الانقسام" في النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة.وقال كارني في دافوس إن القوى المتوسطة مثل كندا، التي ازدهرت في عصر "الهيمنة الأمريكية"، تحتاج إلى إدراك أن واقعًا جديدًا قد بدأ، وأن "الامتثال" لن يحميها من عدوان القوى الكبرى.وقد غضب ترامب، وسخّر من كارني خلال خطابه في اليوم التالي. وقال الرئيس الأمريكي، الأربعاء: وقد تأثرت قطاعات كندية رئيسية مثل السيارات والألومنيوم والصلب بشكل كبير بسبب الرسوم القطاعية العالمية التي فرضها ترامب، لكن آثار هذه الرسوم خفتت بسبب التزام الرئيس الواسع باتفاقية التجارة الحرة القائمة في أمريكا الشمالية.ومن المقرر استئناف المفاوضات حول تعديل هذا الاتفاق في مطلع العام الجاري، وقد أصر ترامب مرارًا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الوصول لأي منتجات كندية، وهو ما سيكون له عواقب واسعة على جارتها الشمالية.كما هدد ترامب مرارًا بضم كندا، ونشر هذا الأسبوع صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لخريطة تظهر كندا، إضافة إلى غرينلاند وفنزويلا، مغطاة بالعلم الأمريكي.

https://sarabic.ae/20260118/ترامب-يخطط-لإرسال-سفن-أمريكية-إلى-سواحل-كندا-1109375594.html

https://sarabic.ae/20251024/ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1106338155.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية