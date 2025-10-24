https://sarabic.ae/20251024/ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1106338155.html

ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا

ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T03:43+0000

2025-10-24T03:43+0000

2025-10-24T03:43+0000

ترامب

الرسوم الجمركية

أخبار كندا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بالنظر إلى سلوكهم السافر، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا"، مضيفا: "كندا استخدمت بشكل احتيالي إعلاناً مزيفاً يظهر فيه (الرئيس الأمريكي الأسبق) رونالد ريغان وهو يتحدث بسلبية عن الرسوم الجمركيية". وجاء تصريح ترامب في ظل تصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ قال دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب. ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية.وقال فورد يوم الثلاثاء: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيدا للغاية".واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس الخميس إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المحادثات بشأن مختلف الصفقات التجارية مع واشنطن.وفرض ترامب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم.وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020.

https://sarabic.ae/20250711/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-35-على-كندا-ويهدد-بشمول-شركاء-تجاريين-آخرين-1102575562.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية