https://sarabic.ae/20250711/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-35-على-كندا-ويهدد-بشمول-شركاء-تجاريين-آخرين-1102575562.html
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على كندا ويهدد بشمول شركاء تجاريين آخرين
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على كندا ويهدد بشمول شركاء تجاريين آخرين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T02:20+0000
2025-07-11T02:20+0000
2025-07-11T05:02+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
أخبار كندا
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وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".وفي مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، بُثت يوم أمس الخميس، قال ترامب إن "الشركاء التجاريين الآخرين الذين لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن، سيواجهون على الأرجح رسومًا جمركية موحّدة".ووسّع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.
https://sarabic.ae/20250709/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-على-3-دول-عربية-1102532079.html
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ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار كندا
ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار كندا
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 35% على كندا ويهدد بشمول شركاء تجاريين آخرين
02:20 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 11.07.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، ابتداء من الشهر المقبل، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.
وفي رسالة نشرها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، أبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "المعدل الجديد للرسوم سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس (آب المقبل)، وسيرتفع إذا ردت كندا".
وفي مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، بُثت يوم أمس الخميس، قال ترامب إن "الشركاء التجاريين الآخرين الذين لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن، سيواجهون على الأرجح رسومًا جمركية موحّدة".
وقال ترامب في المقابلة: "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".
ووسّع ترامب نطاق حربه التجارية
في الأيام الماضية وحدد رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.