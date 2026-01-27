وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T11:34+0000
2026-01-27T11:34+0000
روسيا
الصين
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108269917_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_f9ea26967ccd9bc5cb399ef2ed165305.jpg
وصرح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في 25 يونيو/ حزيران، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي.وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الدفاع-الروسي-القوات-تتقدم-بثقة-في-اتجاه-كوبيانسك-مقربة-بذلك-يوم-النصر-الكامل-1107905178.html
الصين
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.
وصرح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".

وشدد بيلاؤوسوف أيضًا على أن موسكو مستعدة للارتقاء بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى مستوى أعلى.

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي: القوات تتقدم بثقة في اتجاه كوبيانسك وتقربنا من يوم النصر الكامل
7 ديسمبر 2025, 11:46 GMT
وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في 25 يونيو/ حزيران، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي.
وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
