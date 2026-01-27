https://sarabic.ae/20260127/وزير-الدفاع-الروسي-يؤكد-استعداد-روسيا-لتعزيز-التعاون-العملي-مع-الجيش-الصيني-1109687783.html
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.
روسيا
الصين
وصرح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في 25 يونيو/ حزيران، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي.وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".
الصين
أعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.
وصرح بيلاؤوسوف خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد".
وشدد بيلاؤوسوف أيضًا على أن موسكو مستعدة للارتقاء بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى مستوى أعلى.
وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
، في 25 يونيو/ حزيران، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي.
وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".