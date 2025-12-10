عربي
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأربعاء، بأن "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة بين الصين وروسيا، تظهر تصميم وقدرة الجانبين... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T06:12+0000
2025-12-10T06:12+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0f14586742b0e7b855149c7eb56c73ce.jpg
ونقلت وزارة الدفاع الصينية، عن شانغ شياو غانغ، قوله عبر منصة "وي تشات": "تُظهر هذه الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة، والتي تُعد نشاطًا ضمن إطار خطة التعاون السنوية، تصميم وقدرة الجانبين على معالجة تحديات الأمن الإقليمي بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكريلافروف: روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين
الصين
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين

06:12 GMT 10.12.2025
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأربعاء، بأن "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة بين الصين وروسيا، تظهر تصميم وقدرة الجانبين على العمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
ونقلت وزارة الدفاع الصينية، عن شانغ شياو غانغ، قوله عبر منصة "وي تشات": "تُظهر هذه الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة، والتي تُعد نشاطًا ضمن إطار خطة التعاون السنوية، تصميم وقدرة الجانبين على معالجة تحديات الأمن الإقليمي بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.
وأوضح بيان الدفاع الروسية: "نفذت مجموعة جوية مكوّنة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، دورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ".

متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".
وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.
روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكري
لافروف: روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين
