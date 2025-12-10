https://sarabic.ae/20251210/وزارة-الدفاع-الصينية-الدوريات-الجوية-الصينية---الروسية-تعزز-السلام-والاستقرار-الإقليميين-1108002569.html
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأربعاء، بأن "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة بين الصين وروسيا، تظهر تصميم وقدرة الجانبين... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T06:12+0000
2025-12-10T06:12+0000
2025-12-10T06:12+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0f14586742b0e7b855149c7eb56c73ce.jpg
ونقلت وزارة الدفاع الصينية، عن شانغ شياو غانغ، قوله عبر منصة "وي تشات": "تُظهر هذه الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة، والتي تُعد نشاطًا ضمن إطار خطة التعاون السنوية، تصميم وقدرة الجانبين على معالجة تحديات الأمن الإقليمي بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكريلافروف: روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين
https://sarabic.ae/20251209/قدرات-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-تور-إي2-1107985649.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101999/19/1019991910_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d69101f65b778520fb8b793f6452f18b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, روسيا
وزارة الدفاع الصينية: الدوريات الجوية الصينية - الروسية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأربعاء، بأن "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة بين الصين وروسيا، تظهر تصميم وقدرة الجانبين على العمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
ونقلت وزارة الدفاع الصينية، عن شانغ شياو غانغ، قوله عبر منصة "وي تشات": "تُظهر هذه الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة، والتي تُعد نشاطًا ضمن إطار خطة التعاون السنوية، تصميم وقدرة الجانبين على معالجة تحديات الأمن الإقليمي بشكل مشترك والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.
وأوضح بيان الدفاع الروسية: "نفذت مجموعة جوية مكوّنة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس"، التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "هونغ-6 كي"، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، دورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ".
متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".
وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.