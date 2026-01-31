https://sarabic.ae/20260131/عناصر-من-اللواء-47-الأوكراني-يرفضون-الأوامر-ويفرون-في-سومي---الأمن-الروسي-1109828113.html
عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يتزايد الاستياء داخل اللواء الميكانيكي 47 في القوات المسلحة الأوكرانية، من القيادة بين أفراد اللواء، ويرفض العسكريون تنفيذ أوامر القادة، ثم يُقدِمون على ترك وحداتهم بشكل غير مصرح به".وأضاف المصدر أن سمعة قائد اللواء متدنية للغاية، بسبب صغر سنه وعلاقاته مع فلاديمير زيلينسكي.وكان جهاز الأمن الروسي، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لوكالة "سبوتنيك"، أن "المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر قائد اللواء 47 في القوات المسلحة الأوكرانية مكسيم دانيلتشوك".وأوضح ممثل عن الجهاز أن "عناصر الفيلق الأجنبي يرفضون التوجه إلى مواقعهم أو الإقامة في مناطق تمركز اللواء، مفضلين استئجار مساكن في مدينة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن عناصر من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يرفضون تنفيذ أوامر قادتهم ويفرون من الخدمة في مقاطعة سومي.
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك
": "يتزايد الاستياء داخل اللواء الميكانيكي 47 في القوات المسلحة الأوكرانية، من القيادة بين أفراد اللواء، ويرفض العسكريون تنفيذ أوامر القادة، ثم يُقدِمون على ترك وحداتهم بشكل غير مصرح به".
وأضاف المصدر أن سمعة قائد اللواء متدنية للغاية، بسبب صغر سنه وعلاقاته مع فلاديمير زيلينسكي.
وأشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2025، جرى تغيير قائد اللواء الميكانيكي 47، حيث تم تعيين مكسيم دانيلتشوك، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يفتقر إلى الخبرة، خلفًا للعقيد يان ياتسيشن. ويُعرف دانيلتشوك بأنه أهدى شارة عسكرية إلى زيلينسكي، قبل أن يحصل منه لاحقًا على "النجمة الذهبية".
وكان جهاز الأمن الروسي، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لوكالة "سبوتنيك"، أن "المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر قائد اللواء 47 في القوات المسلحة الأوكرانية
مكسيم دانيلتشوك".
وأوضح ممثل عن الجهاز أن "عناصر الفيلق الأجنبي يرفضون التوجه إلى مواقعهم أو الإقامة في مناطق تمركز اللواء، مفضلين استئجار مساكن في مدينة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.