عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260131/عناصر-من-اللواء-47-الأوكراني-يرفضون-الأوامر-ويفرون-في-سومي---الأمن-الروسي-1109828113.html
عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي
عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن عناصر من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يرفضون تنفيذ أوامر قادتهم ويفرون من الخدمة في مقاطعة... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T04:32+0000
2026-01-31T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109828321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9dbbe68dbee16038565f5a0431abadc.jpg
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يتزايد الاستياء داخل اللواء الميكانيكي 47 في القوات المسلحة الأوكرانية، من القيادة بين أفراد اللواء، ويرفض العسكريون تنفيذ أوامر القادة، ثم يُقدِمون على ترك وحداتهم بشكل غير مصرح به".وأضاف المصدر أن سمعة قائد اللواء متدنية للغاية، بسبب صغر سنه وعلاقاته مع فلاديمير زيلينسكي.وكان جهاز الأمن الروسي، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لوكالة "سبوتنيك"، أن "المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر قائد اللواء 47 في القوات المسلحة الأوكرانية مكسيم دانيلتشوك".وأوضح ممثل عن الجهاز أن "عناصر الفيلق الأجنبي يرفضون التوجه إلى مواقعهم أو الإقامة في مناطق تمركز اللواء، مفضلين استئجار مساكن في مدينة سومي".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260130/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1109796378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109828321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ab21e0b5ff2ec4d7f6e44e2da287d39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي

04:32 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 31.01.2026)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورA destroyed tank of Ukrainian Armed Forces is seen outside the town of Severodonetsk, in Lugansk People's Republic.
A destroyed tank of Ukrainian Armed Forces is seen outside the town of Severodonetsk, in Lugansk People's Republic. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن عناصر من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يرفضون تنفيذ أوامر قادتهم ويفرون من الخدمة في مقاطعة سومي.
وقال مصدر في جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "يتزايد الاستياء داخل اللواء الميكانيكي 47 في القوات المسلحة الأوكرانية، من القيادة بين أفراد اللواء، ويرفض العسكريون تنفيذ أوامر القادة، ثم يُقدِمون على ترك وحداتهم بشكل غير مصرح به".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
أمس, 06:36 GMT
وأضاف المصدر أن سمعة قائد اللواء متدنية للغاية، بسبب صغر سنه وعلاقاته مع فلاديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2025، جرى تغيير قائد اللواء الميكانيكي 47، حيث تم تعيين مكسيم دانيلتشوك، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يفتقر إلى الخبرة، خلفًا للعقيد يان ياتسيشن. ويُعرف دانيلتشوك بأنه أهدى شارة عسكرية إلى زيلينسكي، قبل أن يحصل منه لاحقًا على "النجمة الذهبية".

وكان جهاز الأمن الروسي، ذكر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لوكالة "سبوتنيك"، أن "المرتزقة الأجانب توقفوا عن تنفيذ أوامر قائد اللواء 47 في القوات المسلحة الأوكرانية مكسيم دانيلتشوك".
وأوضح ممثل عن الجهاز أن "عناصر الفيلق الأجنبي يرفضون التوجه إلى مواقعهم أو الإقامة في مناطق تمركز اللواء، مفضلين استئجار مساكن في مدينة سومي".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала