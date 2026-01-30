تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم رصد تقدم مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء "71" المحمول جوا، باتجاه فاراتشينو مسبقا. وقد تم تحييد المجموعتين القتاليتين المعاديتين بقصف ناري شامل".وأضاف: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ضابط استخبارات بريطانيا يعمل تحت غطاء دبلوماسي في موسكو
https://sarabic.ae/20260129/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-بيريزا-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1109755414.html
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه قام بتحييد مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم رصد تقدم مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء "71" المحمول جوا، باتجاه فاراتشينو مسبقا. وقد تم تحييد المجموعتين القتاليتين المعاديتين بقصف ناري شامل".
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيلايا بيريزا في مقاطعة سومي - الدفاع الروسية
أمس, 10:38 GMT

وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق، أن " جهاز الأمن الفيدرالي تمكن بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".

وأضاف: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ضابط استخبارات بريطانيا يعمل تحت غطاء دبلوماسي في موسكو
