https://sarabic.ae/20260130/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1109796378.html
تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه قام بتحييد مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T06:36+0000
2026-01-30T06:36+0000
2026-01-30T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118480_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_4dd4930b7e8c801878cf65f432c2d4cf.jpg
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم رصد تقدم مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء "71" المحمول جوا، باتجاه فاراتشينو مسبقا. وقد تم تحييد المجموعتين القتاليتين المعاديتين بقصف ناري شامل".وأضاف: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ضابط استخبارات بريطانيا يعمل تحت غطاء دبلوماسي في موسكو
https://sarabic.ae/20260129/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلايا-بيريزا-في-مقاطعة-سومي---الدفاع-الروسية-1109755414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118480_386:0:1733:1010_1920x0_80_0_0_abc61793c7f691ef2c5450c86900bb27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم
تحييد مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في مقاطعة سومي- الأمن الروسي
06:36 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 06:37 GMT 30.01.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه قام بتحييد مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم رصد تقدم مجموعتين هجوميتين تابعتين للواء "71" المحمول جوا، باتجاه فاراتشينو مسبقا. وقد تم تحييد المجموعتين
القتاليتين المعاديتين بقصف ناري شامل".
وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق، أن " جهاز الأمن الفيدرالي تمكن بالتعاون مع لجنة التحقيق، من إحباط خطط لهجمات إرهابية استهدفت مسؤولين حكوميين في إقليم خاباروفسك وعناصر إنفاذ القانون في جمهورية قبردينو-بلقاريا".
وأضاف: "من بين الموقوفين رجل من آسيا الوسطى، من مواليد عام 1995، كان يخطط لإضرام النار في مبنى إداري في إقليم خاباروفسك، ومقيم في جمهورية قبردينو- بلقاريا، من مواليد عام 2009".