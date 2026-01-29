https://sarabic.ae/20260129/الأمن-الروسي-يعلن-تحييد-إرهابيين-خططا-لهجمات-تستهدف-خط-سكة-حديد-وموقعا-دينيا-في-داغستان-1109748893.html
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تحييد إرهابيين اثنين، في داغستان، خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديدية، وموقعا دينيا.
وبحسب البيان، "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب، بتنسيق من عناصر منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، ضد موقع ديني، وكذلك على خط سكة حديد محج قلعة - ديربينت، التابع لإدارة محج قلعة الإقليمية لسكك حديد شمال القوقاز".
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تحييد إرهابيين اثنين، في داغستان، خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديدية، وموقعا دينيا.
وبحسب البيان، "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب، بتنسيق من عناصر منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، ضد موقع ديني، وكذلك على خط سكة حديد محج قلعة - ديربينت، التابع لإدارة محج قلعة الإقليمية لسكك حديد شمال القوقاز".
وأضاف: "عثر في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة يدوية الصنع، قام الخبراء التابعون لجهاز الأمن الفيدرالي بتفكيكها، كما صودرت من منازل المشتبه بهم منشورات متطرفة ورموز منظمة الإرهاب الدولية، ما يؤكد نواياهم الإجرامية".
أفيد بأنه أثناء إلقاء القبض عليهم خلال محاولة هجوم إرهابي قرب محطة قطار أولوبييفو في مقاطعة كارابوداخكينتسك، أبدى المشتبه بهم مقاومة مسلحة، فقُتلوا بنيران مضادة. ولم تُسجّل أي إصابات بين عناصر إنفاذ القانون أو المدنيين.
وثبت أنهما تواصلا مع مجنّد من منظمة إرهابية، عبر تطبيق "تلغرام"، وأقسما اليمين، وأعلنا استعدادهما لتنفيذ هجوم إرهابي. بناء على تعليمات مشرفهم، اختاروا أهدافا، وأجروا استطلاعا، وصنعوا عبوة ناسفة يدوية الصنع.