الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان
وبحسب البيان، "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب، بتنسيق من عناصر منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، ضد موقع ديني، وكذلك على خط سكة حديد محج قلعة - ديربينت، التابع لإدارة محج قلعة الإقليمية لسكك حديد شمال القوقاز".وثبت أنهما تواصلا مع مجنّد من منظمة إرهابية، عبر تطبيق "تلغرام"، وأقسما اليمين، وأعلنا استعدادهما لتنفيذ هجوم إرهابي. بناء على تعليمات مشرفهم، اختاروا أهدافا، وأجروا استطلاعا، وصنعوا عبوة ناسفة يدوية الصنع.رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن بدء واشنطن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوباتالسوداني: على دول العالم تحمل مسؤولية استلام عناصر "داعش"
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان

07:15 GMT 29.01.2026
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© ЦОС ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تحييد إرهابيين اثنين، في داغستان، خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديدية، وموقعا دينيا.
وبحسب البيان، "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية الروسية، محاولة لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب، بتنسيق من عناصر منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، ضد موقع ديني، وكذلك على خط سكة حديد محج قلعة - ديربينت، التابع لإدارة محج قلعة الإقليمية لسكك حديد شمال القوقاز".

وأضاف: "عثر في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة يدوية الصنع، قام الخبراء التابعون لجهاز الأمن الفيدرالي بتفكيكها، كما صودرت من منازل المشتبه بهم منشورات متطرفة ورموز منظمة الإرهاب الدولية، ما يؤكد نواياهم الإجرامية".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
27 يناير, 08:14 GMT

أفيد بأنه أثناء إلقاء القبض عليهم خلال محاولة هجوم إرهابي قرب محطة قطار أولوبييفو في مقاطعة كارابوداخكينتسك، أبدى المشتبه بهم مقاومة مسلحة، فقُتلوا بنيران مضادة. ولم تُسجّل أي إصابات بين عناصر إنفاذ القانون أو المدنيين.

وثبت أنهما تواصلا مع مجنّد من منظمة إرهابية، عبر تطبيق "تلغرام"، وأقسما اليمين، وأعلنا استعدادهما لتنفيذ هجوم إرهابي. بناء على تعليمات مشرفهم، اختاروا أهدافا، وأجروا استطلاعا، وصنعوا عبوة ناسفة يدوية الصنع.
