الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق كيف قام نظام كييف عن طريق عملاء أوكرانيين بتجنيد شقيقين وشقيقتهما لتنفيذ هجوم إرهابي على خط سكة حديد روسية جديدة.
وقالت الشقيقة: "بدأت التعاون مع جنود من القوات المسلحة الأوكرانية في سبتمبر/أيلول 2025".
وأضافت: "تواصلت مع جندي (من القوات المسلحة الأوكرانية) عبر مشرفي مجموعة دردشة، تحت اسم إليزابيث".

وتابعت: "أخبرت إخوتي بالأمر وسألتهم، إن كانوا يرغبون في المشاركة في المهمة التي أوكلها لي سيرغي. فوافقوا. خلال إحدى اتصالاتنا، أبلغنا سيرغي بموافقتنا على التعاون سرًا مع ممثل للقوات المسلحة الأوكرانية". فأجابني بأنه يجب أن أكون مع أليكسي وأرتيوم مباشرةً خلال جلسة الاتصال التالية، وأمرني بتصوير خزائن الترحيل(أغلفة معدنية تستخدم في أنظمة أتمتة السكك الحديدية وهندسة الطاقة)، الموجودة في الإحداثيات المرسلة".

وذكرت أنه "تواصل معها عبر المجموعة، مشرف يدعى فاليري وجندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي".
وقام أحد الأشقاء بتأكيد كلام شقيقته.
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانيا
موسكو: الغرب يحاول إعادة تشكيل وعي الأوكرانيين بتدمير الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد
