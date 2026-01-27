https://sarabic.ae/20260127/الأمن-الفيدرالي-الروسي-كييف-جندت-شقيقين-لتنفيذ-عمل-إرهابي-على-خط-سكة-حديد-روسية-1109677045.html
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق كيف قام نظام كييف عن طريق عملاء أوكرانيين بتجنيد شقيقين وشقيقتهما لتنفيذ هجوم إرهابي على خط... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T08:14+0000
2026-01-27T08:14+0000
2026-01-27T08:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وقالت الشقيقة: "بدأت التعاون مع جنود من القوات المسلحة الأوكرانية في سبتمبر/أيلول 2025".وأضافت: "تواصلت مع جندي (من القوات المسلحة الأوكرانية) عبر مشرفي مجموعة دردشة، تحت اسم إليزابيث".وذكرت أنه "تواصل معها عبر المجموعة، مشرف يدعى فاليري وجندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي".وقام أحد الأشقاء بتأكيد كلام شقيقته.مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانياموسكو: الغرب يحاول إعادة تشكيل وعي الأوكرانيين بتدمير الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
08:14 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 08:15 GMT 27.01.2026)
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق كيف قام نظام كييف عن طريق عملاء أوكرانيين بتجنيد شقيقين وشقيقتهما لتنفيذ هجوم إرهابي على خط سكة حديد روسية جديدة.
وقالت الشقيقة: "بدأت التعاون مع جنود من القوات المسلحة الأوكرانية في سبتمبر/أيلول 2025".
وأضافت: "تواصلت مع جندي (من القوات المسلحة الأوكرانية) عبر مشرفي مجموعة دردشة، تحت اسم إليزابيث".
وتابعت: "أخبرت إخوتي بالأمر وسألتهم، إن كانوا يرغبون في المشاركة في المهمة التي أوكلها لي سيرغي. فوافقوا. خلال إحدى اتصالاتنا، أبلغنا سيرغي بموافقتنا على التعاون سرًا مع ممثل للقوات المسلحة الأوكرانية". فأجابني بأنه يجب أن أكون مع أليكسي وأرتيوم مباشرةً خلال جلسة الاتصال التالية، وأمرني بتصوير خزائن الترحيل(أغلفة معدنية تستخدم في أنظمة أتمتة السكك الحديدية وهندسة الطاقة)، الموجودة في الإحداثيات المرسلة".
وذكرت أنه "تواصل معها عبر المجموعة، مشرف يدعى فاليري وجندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية يدعى سيرغي".
وقام أحد الأشقاء بتأكيد كلام شقيقته.