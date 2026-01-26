https://sarabic.ae/20260126/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-صدم-من-ضربة-أوريشنيك-على-أوكرانيا-1109632111.html
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانيا
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاستخدام القتالي لنظام "أوريشنيك"، الذي ضرب منشأة عسكرية غربي أوكرانيا، قبل أيام عدة، كان رد الفعل في الأوساط العسكرية والسياسية في الغرب مذهلًا".وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استخدمت صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية لشن ضربة واسعة النطاق ضد أهداف حيوية في أوكرانيا، ردًا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025.وفي الـ12 من الشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن الهجوم عطّل مصنع لفوف الحكومي لإصلاح الطائرات، واستهدف الهجوم ورش المصنع ومستودعات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية لمطار المقاطعة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت أول تجربة ناجحة لصاروخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية، بتكوين فرط صوتي غير نووي. وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت هذه التجارب ردًا على أعمال عدائية قامت بها دول حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجيةخبير عسكري: صاروخ "أوريشنيك" يؤكد ابتعاد واشنطن عن التفوق الروسي فرط الصوتي
04:35 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 26.01.2026)
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاستخدام القتالي لنظام "أوريشنيك"، الذي ضرب منشأة عسكرية غربي أوكرانيا، قبل أيام عدة، كان رد الفعل في الأوساط العسكرية والسياسية في الغرب مذهلًا".
وأضاف ناريشكين: "أقرّ كل من الخبراء والمتخصصين العسكريين (الغربيين) بأنهم لا يملكون الوسائل التقنية أو العسكرية التقنية اللازمة للتصدي لهذه الأنظمة".
وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استخدمت صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية لشن ضربة واسعة النطاق ضد أهداف حيوية في أوكرانيا، ردًا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وفي الـ12 من الشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن الهجوم عطّل مصنع لفوف الحكومي لإصلاح الطائرات، واستهدف الهجوم ورش المصنع ومستودعات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية لمطار المقاطعة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت أول تجربة ناجحة لصاروخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية، بتكوين فرط صوتي غير نووي.
وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت هذه التجارب ردًا على أعمال عدائية قامت بها دول حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.