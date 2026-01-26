مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب صدم من ضربة "أوريشنيك" على أوكرانيا
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الأوساط العسكرية والسياسية الغربية شعرت بالذهول إزاء الضربة، التي شنها نظام "أوريشنيك" الصاروخي...
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاستخدام القتالي لنظام "أوريشنيك"، الذي ضرب منشأة عسكرية غربي أوكرانيا، قبل أيام عدة، كان رد الفعل في الأوساط العسكرية والسياسية في الغرب مذهلًا".وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استخدمت صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية لشن ضربة واسعة النطاق ضد أهداف حيوية في أوكرانيا، ردًا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025.وفي الـ12 من الشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن الهجوم عطّل مصنع لفوف الحكومي لإصلاح الطائرات، واستهدف الهجوم ورش المصنع ومستودعات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية لمطار المقاطعة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت أول تجربة ناجحة لصاروخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية، بتكوين فرط صوتي غير نووي. وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت هذه التجارب ردًا على أعمال عدائية قامت بها دول حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجيةخبير عسكري: صاروخ "أوريشنيك" يؤكد ابتعاد واشنطن عن التفوق الروسي فرط الصوتي
04:35 GMT 26.01.2026
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الأوساط العسكرية والسياسية الغربية شعرت بالذهول إزاء الضربة، التي شنها نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على منشأة عسكرية غربي أوكرانيا.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالاستخدام القتالي لنظام "أوريشنيك"، الذي ضرب منشأة عسكرية غربي أوكرانيا، قبل أيام عدة، كان رد الفعل في الأوساط العسكرية والسياسية في الغرب مذهلًا".

وأضاف ناريشكين: "أقرّ كل من الخبراء والمتخصصين العسكريين (الغربيين) بأنهم لا يملكون الوسائل التقنية أو العسكرية التقنية اللازمة للتصدي لهذه الأنظمة".

وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استخدمت صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية لشن ضربة واسعة النطاق ضد أهداف حيوية في أوكرانيا، ردًا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وفي الـ12 من الشهر الجاري، أوضحت الوزارة أن الهجوم عطّل مصنع لفوف الحكومي لإصلاح الطائرات، واستهدف الهجوم ورش المصنع ومستودعات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية لمطار المقاطعة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
15 يناير, 20:37 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت أول تجربة ناجحة لصاروخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية، بتكوين فرط صوتي غير نووي.
وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت هذه التجارب ردًا على أعمال عدائية قامت بها دول حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجية
خبير عسكري: صاروخ "أوريشنيك" يؤكد ابتعاد واشنطن عن التفوق الروسي فرط الصوتي
