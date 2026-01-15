https://sarabic.ae/20260115/ماكرون-أوروبا-يجب-أن-تنشئ-صاروخا-جديدا-نظيرا-لـأوريشنيك-الروسي-1109286358.html
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن أوروبا بحاجة إلى إنشاء نظير للمنظومة الروسية "أوريشنيك"، خلال وقت قصير، زاعما أن ذلك قد "يغير ميزان...
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها في قاعدة "إيستر لو توب" الجوية: "لقد رأينا كيف أطلقت روسيا للمرة الثانية صاروخا بعيد المدى من نوع "أوريشنيك" على أوكرانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوما واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، ردا على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بأن أوروبا بحاجة إلى إنشاء نظير للمنظومة الروسية "أوريشنيك"، خلال وقت قصير، زاعما أن ذلك قد "يغير ميزان القوى".
وقال ماكرون خلال كلمة ألقاها في قاعدة "إيستر لو توب" الجوية: "لقد رأينا كيف أطلقت روسيا للمرة الثانية صاروخا بعيد المدى من نوع "أوريشنيك" على أوكرانيا".
وتابع: "نحن، الأوروبيون، وخاصة فرنسا التي تمتلك بعض التقنيات، يجب أن نحصل على هذا السلاح الجديد على المدى القصير، الذي يمكن أن يغير ميزان القوى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوما واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، ردا على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.