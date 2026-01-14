https://sarabic.ae/20260114/إعلام-ضربة-أوريشنيك-كانت-رسالة-واضحة-للغرب-1109244320.html
إعلام: ضربة "أوريشنيك" كانت رسالة واضحة للغرب
إعلام: ضربة "أوريشنيك" كانت رسالة واضحة للغرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن ضربة صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي على أهداف في مقاطعة لفوف، كانت بمثابة رسالة واضحة للغرب. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T18:55+0000
2026-01-14T18:55+0000
2026-01-14T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109143587_0:29:1202:705_1920x0_80_0_0_c5075f582ea5fc7b10908abe1d4d6956.jpg
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل: "هذه الضربة كانت بمثابة إشارة مدروسة لحلف الناتو، روسيا قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس نووية تعجز أنظمة الدفاع الجوي الغربية عن اعتراضها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوما واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، ردا على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".
https://sarabic.ae/20260113/خبير-عسكري-صاروخ-أوريشنيك-يؤكد-ابتعاد-واشنطن-عن-التفوق-الروسي-فرط-الصوتي-1109205828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109143587_112:0:1091:734_1920x0_80_0_0_b996d37dfee068c6f5def0d8702af74a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: ضربة "أوريشنيك" كانت رسالة واضحة للغرب
أفادت وسائل إعلام غربية أن ضربة صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي على أهداف في مقاطعة لفوف، كانت بمثابة رسالة واضحة للغرب.
وجاء في التقرير المنشور في تلك الوسائل: "هذه الضربة كانت بمثابة إشارة مدروسة لحلف الناتو، روسيا قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس نووية تعجز أنظمة الدفاع الجوي الغربية عن اعتراضها".
وأشار التقرير إلى أن استخدام الصواريخ فرط الصوتية، التي يمكن تسليحها برؤوس نووية، كان بمثابة تذكير واضح بقدرات موسكو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوما واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، ردا على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وأضاف البيان
أن الهجوم نفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".